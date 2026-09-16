Россия должна «положить на стол» список объектов, по которым украинская армия не должна будет наносить удары в рамках энергетического перемирия, заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы готовы к энергетическому перемирию, но нам нужно понять, что это значит для Украины. Для Путина энергетика — это продажа нефти и газа. Для нас энергетика — это электричество и газ для наших людей», — сказал Зеленский в интервью CBS News.

По его словам, вопрос о прекращении ударов по энергетическим объектам на переговорах в Киеве подняли спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. В частности, они предложили не бить по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России. Зеленский также отметил, что помимо этого необходимо решить вопрос с блокадой экспорта зерна, поскольку Украине нужно продать около 30 млн тонн сельхозпродукции, а России — 70 млн тонн. «Даже во время войны можно находить определенные возможности для деэскалации. Если вы ведете переговоры, это означает, что вы демонстрируете добрую волю или политическую волю завершить войну», — подчеркнул Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Он отметил, что атаки на российские НПЗ привели к дефициту дизельного топлива и других нефтепродуктов на мировом рынке. В Кремле назвали энергетическое перемирие «хорошей идеей», однако подчеркнули, что обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не поможет справиться с дефицитом. «Основная проблема — с выводом нефтепродуктов на мировые рынки», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что речь идет об украинских ударах по танкерам и международных санкциях.

С начала 2026 года Вооружённые силы Украины (ВСУ) более 70 раз наносили удары по российским НПЗ и вывели из строя несколько десятков из них. Только в августе на ремонт останавливались шесть крупных заводов. По данным EA Analytics, из-за прерывания работы НПЗ нефтепереработка в России снижалась до минимального уровня с 2002 года. Это, в свою очередь, привело к дефициту топлива в стране и запрету на его экспорт. (themoscowtimes.com)