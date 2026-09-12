Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным в Майами на саммите «большой двадцатки» (G20), запланированном на декабрь, если российский лидер примет в нем участие.

«Да, конечно. Мы должны приехать. Мы должны встретиться, поговорить и принять решения. Дело не в словах. Неважно, что я ему скажу или что он хочет сказать мне. Важен только результат. Вот и все», — сказал он в интервью корреспонденту DW Мише Комадовскому в пятницу, 11 сентября, во время посещения базы Канадских вооруженных сил Норт-Бей.

Зеленский и Путин не встречались лично после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. В Кремле пока не ответили, поедет ли Путин в Майами на эту встречу. Президент РФ не посещал саммиты G20 с 2019 года. (DW)