Двухдневный визит представительного корпуса международных дипломатов, аккредитованных в Азербайджане, в Ханкенди, Шушу и районы Восточного Зангезура стал гораздо большим событием, чем ознакомительная поездка по территориям, пережившим войну и масштабные разрушения. Около 150 послов, военных атташе и представителей 58 государств, а также руководящие сотрудники девяти международных организаций своими глазами увидели регион, который еще недавно воспринимался исключительно через призму конфликта, а сегодня постепенно превращается в пространство мирной жизни, инфраструктурного развития, инвестиций и международного сотрудничества.

Сам состав делегации придает этой поездке особое политическое значение. Послы и представители международных организаций — не туристы и не случайные наблюдатели. Они представляют государства и структуры, принимающие решения в сфере дипломатии, экономики, инвестиций, транспорта и регионального сотрудничества. Поэтому их присутствие в Ханкенди, Шуше и Восточном Зангезуре важно не только как свидетельство происходящих изменений. Оно показывает, что освобожденные территории постепенно входят в практическую международную повестку в качестве пространства, где формируются новые экономические и дипломатические связи.

Для Азербайджана это принципиально важный этап. После восстановления территориальной целостности перед Баку встала следующая задача — не просто физически восстановить освобожденные районы, а изменить их функцию в региональной системе. Карабах и Восточный Зангезур должны стать территориями развития, транспортной связанности, экономической активности и международного взаимодействия. Именно поэтому строительство дорог, аэропортов, энергетических объектов, жилых кварталов и социальных учреждений следует рассматривать не как набор разрозненных проектов, а как элементы масштабной стратегии государственного и регионального переустройства.

Особое место в этой стратегии занимают Ханкенди и Шуша. Их значение выходит далеко за рамки географии. На протяжении десятилетий эти города находились в центре политического и информационного противостояния вокруг Карабаха. Сегодня иностранные дипломаты посещают их в рамках официальной программы на территории Азербайджана, знакомятся с ходом восстановления и оценивают перспективы дальнейшего развития. Сам этот факт имеет самостоятельное геополитическое значение: города, которые десятилетиями были символами конфликта, постепенно становятся частью обычной дипломатической практики.

Именно здесь особенно заметен разрыв между происходящими на земле изменениями и реакцией части армянского информационного пространства. В Telegram-каналах, социальных сетях и ряде оппозиционных СМИ визит вновь пытаются представить как «пропагандистское шоу», сопровождая это обвинениями в адрес иностранных государств за якобы «легитимацию» политики Баку. Используется прежняя терминология, предпринимаются попытки поставить под сомнение масштаб восстановительных работ и представить международное присутствие как политическую кампанию Азербайджана.

Однако сама форма этой реакции показательна. Если раньше предметом спора было политическое будущее Карабаха, то теперь объектом критики становится уже международная практика взаимодействия с территорией, находящейся под контролем Азербайджана. Это принципиально разные вещи. Информационная среда может сохранять прежние оценки, но дипломатическая практика определяется конкретными действиями государств. Когда представители десятков стран посещают Ханкенди и Шушу, знакомятся с инфраструктурными проектами и ведут контакты с азербайджанской стороной, регион постепенно выходит из исключительно конфликтной рамки.

Здесь проявляется важный механизм — нормализация через практику. Она закрепляется не одной декларацией и не отдельным дипломатическим заявлением, а регулярными визитами, инвестиционными проектами, транспортным строительством, возвращением населения, развитием туризма, восстановлением исторического наследия и расширением международных контактов. Чем больше таких процессов происходит одновременно, тем прочнее регион включается в повседневную деятельность государств и международных организаций.

В этом смысле Азербайджан переходит от этапа восстановления к этапу институционального и экономического закрепления достигнутых результатов. Баку уже не ограничивается задачей восстановить разрушенное. Речь идет о формировании новой экономической географии страны и одновременно о перестройке части региональной архитектуры Южного Кавказа. Восточный Зангезур в этой системе приобретает значение не только как территория возвращения населения и строительства новых населенных пунктов, но и как важное звено транспортной и логистической связанности.

Именно здесь восстановление освобожденных территорий соединяется с более широкой геополитикой Азербайджана. Развитие транспортных маршрутов, укрепление связей с Нахчываном, Турцией и далее с европейскими и центральноазиатскими рынками повышает значение региона далеко за пределами собственно карабахской проблематики. Азербайджан стремится использовать свое географическое положение между Каспием, Кавказом, Турцией и Центральной Азией для формирования устойчивых торговых и транспортных связей. В этой конструкции Восточный Зангезур становится одним из элементов более масштабной политики региональной связанности.

Следовательно, экономическое восстановление имеет прямое геополитическое измерение. Новые дороги и инфраструктурные объекты создают не только условия для возвращения населения, но и предпосылки для перемещения товаров, людей и капитала. А когда территория начинает выполнять транспортную и экономическую функцию, ее значение уже невозможно свести к символике послевоенного восстановления.

Это особенно важно на фоне меняющейся структуры Южного Кавказа. Регион все больше рассматривается как пространство пересечения интересов Турции, Центральной Азии, Европы и других внешних игроков. В этих условиях Азербайджан стремится закрепить за собой роль одного из ключевых узлов новой системы региональной связанности. Карабах и Восточный Зангезур становятся частью этой стратегии, а их развитие приобретает значение не только для внутреннего устройства страны, но и для ее внешнеэкономических и геополитических возможностей.

Именно поэтому международное присутствие в регионе имеет для Баку дополнительную ценность. Чем больше государств получают возможность непосредственно увидеть происходящие изменения, тем шире становится пространство для будущего экономического и дипломатического сотрудничества. Государства оценивают не только политическую ситуацию, но и наличие инфраструктуры, безопасность, логистику, инвестиционный потенциал и перспективы долгосрочного взаимодействия. В этом отношении восстановление становится инструментом формирования новых внешних связей Азербайджана.

На этом фоне попытки свести происходящее исключительно к информационной кампании выглядят все менее убедительно. Информационный нарратив можно сформировать за несколько часов, но невозможно за счет одной пропаганды построить аэропорты, дороги, энергетические объекты и новые города, вернуть людей и одновременно привлечь к региону внимание иностранных государств и международных организаций. Реальные изменения требуют ресурсов, институтов и времени. Именно они постепенно создают устойчивую основу для дальнейшего развития.

Поэтому главный контраст сегодня проходит не просто между азербайджанским и армянским информационными нарративами. Он проходит между двумя моделями будущего Южного Кавказа. Одна продолжает смотреть на регион через призму прежнего конфликта, территориальных претензий и исторической ревизии. Другая строится вокруг инфраструктуры, торговли, транспортных маршрутов, инвестиций и экономической интеграции. Азербайджан последовательно продвигает именно вторую модель.

В этом контексте армянская информационная реакция важна прежде всего как показатель того, насколько болезненно воспринимается изменение прежней системы координат. Пока часть медиаполя пытается удерживать Карабах в рамках старого конфликта, Баку стремится включить его в совершенно другую систему — систему городского развития, международных контактов, логистики, инвестиций и туризма. И чем глубже этот процесс будет входить в практику других государств, тем меньше возможностей останется для возвращения к прежней конфигурации.

Фактически речь идет уже о третьем этапе трансформации региона. Первый был связан с восстановлением территориальной целостности Азербайджана, второй — с масштабным физическим восстановлением освобожденных территорий. Теперь начинается этап их полноценной экономической, инфраструктурной и международной интеграции. Именно на этом этапе политический результат получает наиболее устойчивый характер, поскольку начинает опираться не только на государственные решения, но и на долгосрочные интересы бизнеса, инвесторов, международных партнеров и населения.

В конечном счете значение дипломатического визита заключается не только в том, что представители десятков государств увидели восстановленные города. Гораздо важнее другое: Ханкенди, Шуша и Восточный Зангезур постепенно превращаются из символов многолетнего конфликта в элементы новой экономической и дипломатической архитектуры Южного Кавказа. Для Азербайджана это уже не вопрос демонстрации достигнутого результата, а вопрос его долгосрочного закрепления — через инфраструктуру, инвестиции, транспортные маршруты, возвращение населения и расширение международного сотрудничества.

Именно здесь проходит главный рубеж между прошлым и будущим региона. Политический результат войны получает экономическое и институциональное измерение: строятся города, прокладываются дороги, формируются транспортные связи, появляются новые точки притяжения для бизнеса и иностранных партнеров. Чем больше таких связей возникает, тем сильнее меняется сама логика Южного Кавказа. Территория, десятилетиями воспринимавшаяся исключительно как зона конфликта, начинает работать уже как пространство развития и региональной связанности.

Поэтому Баку сегодня решает задачу, которая выходит далеко за рамки послевоенного восстановления. Азербайджан стремится превратить достигнутые военно-политические результаты в устойчивое геополитическое преимущество, связав освобожденные территории с национальной экономикой, транспортной системой и международными рынками. Если этот процесс продолжится, возврат к прежней конфигурации будет означать уже не просто пересмотр политических договоренностей — он потребует разрушения созданных экономических, инфраструктурных и международных связей.

Именно поэтому нынешний визит дипломатического корпуса следует рассматривать как показатель более глубокого процесса. Карабах и Восточный Зангезур постепенно перестают быть вопросом о прошлом и становятся вопросом о будущем Южного Кавказа. Это будущее все в большей степени формируется не информационными заявлениями, а тем, кто строит дороги, создает города, привлекает инвестиции, формирует транспортные маршруты и превращает территорию в пространство международного взаимодействия.

Для Баку принципиально важно именно это: не добиваться бесконечного признания уже произошедшего, а создать такую систему политических, экономических и инфраструктурных связей, при которой достигнутые результаты становятся частью повседневной региональной практики. В таком случае окончательным аргументом становится уже не политическая риторика, а сама структура Южного Кавказа — и то место, которое в ней занял Азербайджан.

Заур Нурмамедов