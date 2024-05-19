Париж истерично ищет «место под новую Новую Каледонию», выбирая между Грузией и Арменией. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на направленное президентом Грузии Саломе Зурабишвили приглашение президенту Франции Эмманюэлю Макрону приехать на День независимости Грузии 26 мая, чтобы «окончательно освободить Кавказ от советского ига и российского влияния».

«Видимо, в Елисейском дворце истерично ищут место под новую Новую Каледонию, выбирая между Грузией и Арменией. Если уж кого Париж может освободить, то канаков от французского ига», — прокомментировала Захарова.