Более 2 тыс. человек, спасающихся от боевых действий в Йемене, переправились через Красное море и высадились в Джибути — государстве в Восточной Африке, сообщил министр экономики и финансов Джибути Ильяс Мусса Давалех.

«На данный момент в Джибути прибыли более 2 084 беженцев. С такими показателями ситуация становится все сложнее для нашей страны, несмотря на нашу непоколебимую приверженность задаче обеспечивать гуманитарную помощь», — написал он в соцсети X.

Министр отметил, что люди, бегущие от боев, в основном сходят на берег в районе Обока.