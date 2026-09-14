Постпреды стран ЕС в понедельник, 14 сентября, не смогли договориться об очередном продлении на полгода санкций против России за нарушение территориальной целостности Украины и решили пока продлить действующий режим на семь дней — до полуночи 22 сентября. Об этом сообщил представитель председательствующей в Совете ЕС Ирландии.

Дополнительная неделя должна дать странам Евросоюза время для дальнейшего рассмотрения предложений по продлению санкций. Консультации продолжатся, вопрос вновь обсудят на уровне постпредов. Для вступления в силу временного решения теперь должны быть завершены необходимые юридические процедуры.

Как пояснили корреспондентке DW в Брюсселе источники на условиях анонимности, разногласия связаны с тем, что Словакия добивается исключения из санкционного списка российских бизнесменов Алишера Усманов и Михаила Фридмана. Франция, в свою очередь, блокирует продление санкционного режима, добиваясь исключения из него Усманова.

Свою позицию по снятию санкций с Усманова Франция объясняет «особым вопросом национальной безопасности», а также стремлением дать положительный ответ «международным партнерам», которые обращаются к Парижу по поводу выведения Усманова из-под санкций. О каких именно партнерах и интересах национальной безопасности идет речь, источники DW не уточнили, сославшись на соображения национальной безопасности. (DW)