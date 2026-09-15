История вокруг визита дипломатического корпуса в Карабах и всплывшей темы с публикацией в официальном издании Святого престола L’Osservatore Romano спустя время выглядит еще более симптоматичной. В Ереване до сих пор с болезненной дрожью воспринимают любой эпизод, где затрагивается историческая правда. Стоило в свое время Ватикану на страницах своего издания упомянуть монастырские комплексы Гандзасар и Дадиванк в контексте наследия Кавказской Албании, как в армянском информационном поле разразилась истерика, эхо которой слышно по сей день.

И вот тут начинается самое интересное: на сцену выходят так называемые «миротворцы» из армянской части Инициативы «Мост мира». Читаешь их заявления и диву даешься: они что, всерьез не знают, кому исторически принадлежит монастырь Гандзасар? Или делают вид, что забыли? Как вообще можно числиться в платформе мира и одновременно выкатывать скорбные претензии по поводу посещения дипломатами древнего албанского храма? У армянской стороны это никакой не «мост мира», а какой-то суррогатный, обветшалый формат почившей Минской группы ОБСЕ. Те же попытки заболтать суть, то же лицемерное виляние и стремление заморозить статус-кво под прикрытием «сложных разговоров».

Дипломаты посетили Гандзасар на суверенной территории Азербайджана. При чем здесь вообще армяне и к чему этот вселенский вой, визги и сопливые стоны? Ответ очевиден: в нездоровых мозгах этих замаскированных «мост-миротворцев» всё еще гуляет сквозняк реваншизма. Они надевают маски голубей мира, но стоило международным послам шагнуть на землю Гандзасара, как из-под миротворческих туник моментально вылезли дашнакские рога. Ребята, определитесь: полумер больше не будет. Либо вы искренне и без дураков за мир, либо Азербайджан снова включит режим жесткого принуждения к миру — благо опыт и инструменты для этого отработаны до идеала.

Парадокс этой ситуации в том, что существование Автокефальной Кавказской Албанской церкви — это не «изобретение XXI века», а зафиксированный в фундаментальной историографии факт. Веками Гандзасар являлся резиденцией албанских католикосов, сохраняя уникальную архитектурную и духовную идентичность Кавказской Албании. Однако после того, как в XIX веке решением царской России Албанская церковь была ликвидирована, а её богатейшие архивы, приходы и имущество волевым росчерком пера передали Эчмиадзину, началась эпоха тотального фальсифицирования. Долотом и зубилом переписывались надписи на стерилизованных камнях, сбивались оригинальные элементы, а присвоенное чужое добро объявлялось «исконно своим».

Но время идет, и когда мировые институты и авторитетные издания вроде ватиканской газеты начинают обращаться к реальным архивным первоисточникам, на армянской улице наступает тяжелейшее похмелье. Та самая публикация в L’Osservatore Romano в своё время стала для Еревана ледяным душем: выяснилось, что в Ватикане тоже умеют читать древние фолианты и помнят о Кавказской Албании. Лихорадочные попытки армянских дипломатов «надавить» на Ватикан и выбить открестительные комментарии выглядели не просто несерьёзно, а откровенно комично — словно попытка отменить исторический факт с помощью ноты протеста.

Не менее анекдотично выглядела (и выглядит) дикая реакция армянской общественности на визиты аккредитованных в Азербайджане иностранных дипломатов в Гандзасар и Карабахский регион. Истеричные выпады, словесные нападки на послов и проклятия в адрес целых государств вызывают лишь один здравый вопрос: какое, строго говоря, собачье дело армянской стороне до того, куда и с кем передвигаются дипломаты по суверенной территории Азербайджана? Это застарелое чувство геополитической зависти раз за разом вылезает наружу, когда иностранные гости своими глазами видят, как Азербайджан возрождает Карабах и наводит порядок на своих законных землях.

Тут возникает вопиющее противоречие, о котором прямо говорили представители азербайджанской группы «Мост мира»: невозможно на словах заявлять о признании территориальной целостности Азербайджана и одновременно устраивать публичные травли послов за посещение бакинских регионов. Если вы признали суверенитет соседей, то сидите тихо и не указывайте дипломатам, куда им ездить. Но когда реваншисты пыжатся и пытаются диктовать мировому сообществу «разрешённые маршруты», это говорит лишь об одном — об огромном страхе перед тем, что их монополия на историческое вранье окончательно рухнет.

Историческая правда, которую так пытались замазать, заключается в том, что культурное и духовное наследие Кавказской Албании — это неотъемлемая часть истории и достояние народа Азербайджана. Попытки доказать, что после административного подчинения Албанского католикосата Эчмиадзину всё албанское автоматически «поармянилось» — это банальная логика грабителя. С таким же успехом можно захватить чужую дачу, переписать фасад и потом искренне искрить гневом, если соседи напомнят, кто её на самом деле строил.

Вместо того чтобы сделать выводы, принять реальность и начать честный разговор о прошлом, армянский дискурс привычно съезжает на рельсы обид и ультиматумов. Скандал вокруг ватиканской публикации был так ярок именно потому, что попал в самый незащищенный нерв Еревана: в осознание того, что искусственно скроенная сказка не выдерживает проверки элементарной академической базой.

Суверенный Азербайджан сегодня сам решает, как беречь, реставрировать и исследовать памятники на своей земле. Открытость для международных экспертов, масштабные научные работы и восстановление храмов шаг за шагом возвращают Кавказской Албании её истинное место в истории. И никакие истеричные выкрики в адрес дипломатического корпуса или римских изданий не способны заблокировать этот процесс.

Гражданскому обществу Армении давно пора понять: долгосрочный мир не строится на фантомных болях, фальшивых мостах и краденых исторический брендах. Хватит играть в Минскую группу 2.0. Нельзя рассчитывать на добрососедство, продолжая отрицать существование целых цивилизаций, которые жили на этих землях задолго до появления переселенческих проектов. Чем быстрее в Ереване избавятся от мифологического мусора и выбьют дурь реваншизма из голов, тем меньше будет позорных поводов устраивать скандалы на пустом месте.

В конечном счете, история с Гандзасаром, дипломатами и ватиканским архивом показала главную тенденцию: эпоха, когда можно было безнаказанно торговать монополией на «единственную версию истории», безвозвратно ушла. Кавказская Албания больше не фигура умолчания. А попытки армянской стороны бороться с этим похожи на попытки заслонить ладошкой солнце: шума много, а свет всё равно пробивается.

Автор

Агиль Гахраманов