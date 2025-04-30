Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что у страны есть «достоверные сведения» о том, что Индия готовится нанести военный удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов.

Тарар заявил, что Индия намерена использовать нападение как «ложный предлог» для удара и что «на любой подобный военный авантюризм со стороны Индии будет дан уверенный и решительный ответ».

Обе страны обладают ядерным оружием, хотя никогда не применяли его в предыдущих конфликтах.

Комментарии Аттауллы Тарара появились после того, как Индия обвинила Пакистан в поддержке боевиков, стоящих за нападением на туристов на прошлой неделе в Пахалгаме в контролируемой Индией части Кашмира, в результате которого погибли 26 человек. Ни одной конкретной группировки индийские власти не назвали, а Исламабад эти обвинения категорически отвергает.

Индия и Пакистан оспаривают территорию Кашмира более 70 лет, и уже дважды вели за него полномасштабные войны. По числу жертв среди мирного населения расстрел туристов 20 апреля стал самым масштабным нападением в этом регионе за последние 20 лет.

На непризнанной границе двух стран вот уже неделю не утихают спорадические перестрелки, которые периодически начинают войска, дислоцированные по обе стороны демаркационной линии. (bbc.com)

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