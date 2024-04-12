Иран в связи с ударом израильских военных по консульскому отделу его посольства в Дамаске может ответить Израилю в течение 24-48 часов.

Как передает ТАСС, с таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно сведениям источника издания, Израиль готовится к прямой атаке с севера или юга со стороны Ирана. При этом, отмечает газета, окончательное решение Тегеран еще не принял.

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил коллеге из ФРГ Анналене Бербок, что Тегеран ответит на обстрел, но ответные меры будут ограничены, чтобы не спровоцировать эскалацию ситуации.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в свою очередь, заявила на регулярном брифинге, что Соединенные Штаты предостерегли Иран от дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.