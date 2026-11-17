Кадры, которые распространяются в СМИ, свидетельствуют о том, что украинская атака на Крымский мост была успешной. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил журналистам перед заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины («Рамштайн-37») в Брюсселе.

В частности, его спросили о реакции на украинский удар по Крымскому мосту перед трехсторонней встречей между инициатором войны Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.

«Конечно, я видел кадры в СМИ. Я считаю важным, что Украина защищается. А это также означает, что наносятся удары по логистическим узлам. Это неизбежно — они это делают. Поэтому, конечно, нам нужно понять, что именно произошло. Но, по крайней мере, судя по кадрам в СМИ, кажется, что они добились успеха», — отметил Рютте.