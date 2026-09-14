Президент Украины Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора после того, как тот уехал во Францию на фоне обвинений в возможной причастности к коррупционной схеме. Соответствующий указ глава государства подписал 14 сентября.

«Отстранить Кравченко Руслана Андреевича от должности Генерального прокурора», — говорится в документе. Решение принято на основании части второй статьи 11 закона Украины «О правовом режиме военного положения», которая позволяет президенту в период его действия отстранять должностных лиц, назначение и увольнение которых относится к его полномочиям.

Кравченко покинул Украину, самостоятельно оформив себе командировку в Париж на пять дней для участия в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Вскоре стало известно, что он подписал подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семену Кривоносу и человеку, близкому к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Незадолго до этого Кравченко сам подал в отставку — об этом стало известно 7 сентября. Для его окончательного увольнения требовалось решение Верховной рады.

Отставка генпрокурора произошла на фоне расследования НАБУ и САП, получившего название «Карфаген». Антикоррупционные органы сообщили о разоблачении преступной организации, которую, по их данным, возглавлял один из сотрудников Офиса генерального прокурора Украины. Группа могла быть причастна к «крышеванию» сети мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Главным фигурантом дела стал заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора Сергей Кропива. На опубликованных НАБУ и САП записях также фигурирует Кравченко. В частности, Кропива организовывал перелёт сожительницы генпрокурора в Испанию незадолго до командировки туда самого Кравченко. (themoscowtimes.com)