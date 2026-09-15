Администрация президента Дональда Трампа планирует продать Израилю пакет военной техники на сумму 2,8 млрд долларов.

Об этом Reuters сообщил осведомлённый собеседник.

По словам осведомлённого американского чиновника, который говорил на условиях анонимности, в пакет войдут «десятки тысяч бомб» большой разрушительной силы.

Планируемая сделка, о которой неофициально сообщили соответствующим комитетам Конгресса, рассматривающим вопросы крупных сделок по продаже оружия, включает 20 тысяч бомб типа MK 84 и 20 тысяч бомб типа BLU-117.

В то же время стоит отметить, что генеральный инспектор Министерства обороны США заявил, что война с Ираном привела к «дефициту» боеприпасов и препятствиям в их пополнении.

Накануне Трамп утверждал, что Иран «очень хочет как можно скорее» заключить соглашение. Ранее он заявил, что не сожалеет о войне против Ирана, несмотря на её возможное влияние на успехи Республиканской партии на выборах.