Близкий соратник отстраненного от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро, предприниматель Алекс Сааб признал вину по делу об отмывании денег. Обвинения предъявлены в США, где сейчас находится бизнесмен.

В американских СМИ Алекса Сааба называют «решальщиком» (fixer) Николаса Мадуро. Отмечается, что он был лицом, которому доверяли решать вопросы, связанные с американскими санкциями, заключать сделки и обеспечивать бесперебойное движение денежных средств в условиях кризиса, который переживает экономика Венесуэлы.

54-летний Сааб был экстрадирован в США в мае. Решение об этом приняла исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес. Американские власти преследовали бизнесмена колумбийского происхождения более десяти лет.

Дело связано с предполагаемым преступным сговором с целью получения государственных контрактов в Венесуэле в условиях американских санкций. В рамках сделки со следствием Алекс Сааб согласился помогать с расследованием и передать властям США $195 млн, полученные им в результате преступной схемы.

За отмывание денег предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Как отмечают СМИ, с учетом того, что Алекс Сааб признал вину, согласился сотрудничать со следствием и передать средства властям, наказание может быть довольно мягким.