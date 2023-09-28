Сенатор Боб Менендес в среду не признал себя виновным по обвинению в получении взяток от трех бизнесменов из Нью-Джерси, в то время как призывы к его отставке со стороны коллег в Демократической партии только усилились.

Федеральная прокуратура Манхэттена на прошлой неделе обвинила 69-летнего Менендеса и его жену в том, что они получали золотые слитки и сотни тысяч долларов наличными в обмен на то, что сенатор использовал свое влияние, чтобы помочь правительству Египта и помешать правоохранительным органам в расследовании правонарушений, совершенных бизнесменами.

Менендес подал заявление через своего адвоката Сета Фарбера на слушаниях, которые прошли под председательством мирового судьи Оны Ван.

Суд решил, что Менендес может быть освобожден под залог в размере 100 000 долларов. Сенатор должен будет сдать личный паспорт, но может сохранить свой служебный паспорт и выезжать за границу по служебным делам.

Одетый в костюм в тонкую полоску, Менендес улыбался, беседуя со своими адвокатами после слушания. Выйдя из здания суда, Менендес и его 56-летняя жена, армянка Надин Менендес прошли мимо десятков репортеров, не отвечая на вопросы, сели в машину и уехали.

Жена сенатора и бизнесмены Хосе Урибе и Фред Дайбс также не признали себя виновными. Надин Менендес была освобождена под залог в размере 250 000 долларов, в то время как Урибе и Дайбес были освобождены под залог в размере 1 миллион долларов и 2 миллиона долларов соответственно.

Третий бизнесмен, Ваэль Хана, не признал себя виновным во вторник и был освобожден под залог в размере 5 миллионов долларов.

Все обвиняемые должны предстать перед окружным судьей Сидни Стейном, который будет наблюдать за ходом дела, в понедельник.

Менендес, один из двух сенаторов, представляющих Нью-Джерси, ушел с поста председателя сенатского Комитета по международным отношениям, как того требуют правила. Но в понедельник он сказал, что останется в Сенате и будет бороться с обвинениями.

Более половины всех сенаторов-демократов, включая Кори Букера, младшего сенатора от штата Нью-Джерси, призвали Менендеса, который время от времени выступал против своей собственной партии, уйти в отставку с тех пор, как обвинения были обнародованы в пятницу. Сенатор Дик Дурбин в среду присоединился к коллегам-демократам в Сенате, призывающим Менендеса уйти в отставку, заявив на платформе X что, по его мнению, законодатель больше не может представлять интересы жителей Нью-Джерси.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что Менендес выступит перед демократами в Сенате в четверг.

«Для сенаторов существуют гораздо более высокие стандарты. Когда вы читаете обвинительное заключение, становится ясно, что сенатор Менендес упал намного ниже этого стандарта», — сказал Шумер.

Губернатор-демократ Нью-Джерси Фил Мерфи, который назначит сенатору временную замену, если Менендес уйдет в отставку, также призвал его уйти из Сената.

Это уже третий случай, когда Менендес оказывается под следствием федеральной прокуратуры. Дважды он был оправдан. (Голос Америки)