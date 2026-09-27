Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) о перехвате американского подводного беспилотного аппарата в Ормузском проливе. Об этом сообщил катарскому телеканалу Al Jazeera представитель CENTCOM капитан Тим Хокинс.

«Мы надежно контролируем все наши действующие беспилотные аппараты», — подчеркнул он, назвав утверждения иранской стороны «явным проявлением отчаяния».

Ранее ВМС КСИР выступили с утверждением, что в ходе операции в Ормузском проливе перехватили американский автономный подводный аппарат Remus 600, который якобы вел шпионскую деятельность. В заявлении элитных частей иранских ВС отмечалось, что дрон «взят в качестве трофея и находится в распоряжении специалистов для извлечения информации». По версии Тегерана, это уже второй подобный аппарат США, захваченный иранскими военными.