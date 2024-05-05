240 истребителей США, НАТО, CENTCOM участвовали в перехвате иранских ракет и дронов во время атаки по территории Израиля, заявил командующий центральным штабом ВС Ирана Khatam-al Anbiya Рашид.

По его словам, если бы не помощь, «80% иранских снарядов разгромили бы военные базы Израиля». (иранское информагентство Tasnim)

Центральный штаб Khatam-al Anbiya — штаб боевого командования ВС Ирана, находящийся под командованием Генштаба. Ему поручено планирование и координация военных операций внутри иранских сил.