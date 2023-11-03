Операция «Наводнение аль-Акса» 7 октября в Израиле была осуществлена палестинскими моджахедами, ее спланировали лидеры движения сопротивления в секторе Газа. Об этом заявил лидер шиитской партии «Хезболлах» шейх Хасан Насрулла. Он выступил с телеобращением перед участниками массового митинга в Бейруте в поддержку бойцов исламского сопротивления, которые противостоят израильским войскам на юге Ливана.

«Бойцы «Хезболлах» не участвовали в планировании и проведении операции 7 октября в Израиле, — подчеркнул он. — Эта атака показала слабость Израиля, и неслучайно Соединенные Штаты поспешили ему на помощь, направив своих военнослужащих».

«США препятствуют осуждению Израиля в Совете Безопасности ООН, а также они препятствуют прекращению огня в секторе Газа. США несут полную ответственность за продолжающуюся войну в секторе Газа, в то время как Израиль является всего лишь их инструментом», — считает он. (ТАСС)

