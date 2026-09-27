Пять человек были задержаны в окрестностях британской авиабазы Фэрфорд, используемой ВВС США, по подозрению в нарушении закона о терроризме. Об этом сообщил Ричард Окон, помощник начальника полиции графства Глостершир, на территории которого расположена база.

По словам Окона, заявления которого транслировал телеканал Sky News, задержание было произведено после информации о том, что «три подозрительных автомобиля следуют в направлении авиабазы Фэрфорд». Оно было получено в 00:45 по местному времени (02:45 мск). Изначально задержанных подозревали в нарушении закона о взрывчатых веществах, однако, как потом уточнила полиция, к этим обвинениям была добавлена подготовка теракта. «В районе Уэлфорда были задержаны пять мужчин по подозрению в нарушении закона о взрывчатых веществах. Позднее в их отношении также были выдвинуты подозрения в подготовке террористического акта в соответствии со статьей 5 закона о терроризме», — уточнили в Скотленд-Ярде.

Имена и национальность этих людей не называются, они остаются в заключении. Следствие ведется в тесном взаимодействии с сотрудниками контртеррористического подразделения полиции.

По информации Окона, из соображений предосторожности «вокруг транспортных средств оцепили периметр в радиусе 400 м на время их обследования специалистами армейской группы по обезвреживанию взрывоопасных предметов». Жители 85 домов деревни Уэлфорд, расположенной рядом с базой, были эвакуированы.

Как пишет газета The Times, следствие пытается установить, связаны ли задержанные каким-то образом с Ираном.

Телеканал Sky News уточнил, что США задействовали базу Фэрфорд в операции по нанесению воздушных ударов по Ирану. Как говорится на сайте подразделения, на ней дислоцирован штаб 501-го авиакрыла боевого обеспечения США и 420-й авиационной эскадрильи. База описывается как «предпочтительный передовой аэродром для размещения бомбардировщиков в Европе» Командования глобальных ударов ВВС США.