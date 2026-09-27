Сборная Хорватии на выезде обыграла сборную Чехии со счетом 2:1 в первом туре группового этапа Лиги наций УЕФА. Об этом сообщается на сайте «Чемпионат».

Матч на «Фортуна Арене» в Праге прошел 26 сентября. Все три мяча были забиты во втором тайме. На 47-й минуте счет открыл 41-летний полузащитник Лука Модрич, отличившийся в 203-м матче за национальную команду. На 54-й минуте равенство восстановил Адам Карабец. Победный мяч на 77-й минуте забил Марко Пашалич.

На 79-й минуте гол полузащитника сборной Чехии Матея Радосты был отменен из-за офсайда решением VAR. Главным арбитром встречи был итальянец Симоне Содза.

В следующем туре 29 сентября Чехия на своем поле примет Англию. В этот же день Хорватия сыграет на выезде с Испанией. Обе команды также выступают в группе 3 Лиги А Лиги наций.