Китайские гигантские панды Пинпин и Фушуан вылетели в зоопарк Атланты американского штата Джорджия, начав свое 10-летнее пребывание в США в знак дружбы между двумя странами. Об этом 27 сентября сообщил телеканал CCTV.

Пинпин и Фушуан вылетели чартерным рейсом из китайского города Чэнду. Перед вылетом в местной научно-исследовательской базе по разведению панд состоялась церемония прощания.

Как отмечают китайские журналисты, самец Пинпин родился в марте 2020 года. Его легко отличить по крупным темным пятнам вокруг глаз. Самка Фушуан родилась в октябре того же года и узнаваема по хохолку на голове.

С декабря 2025 года китайские эксперты провели с зоопарком Атланты множество встреч, чтобы детально согласовать план модернизации и реконструкции вольеров для создания комфортных условий для панд. Предыдущие четыре панды уехали обратно в Китай в конце 2024 года, и вольер некоторое время пустовал.

По прибытии в Атланту новая пара Пинпин и Фушуан пройдут карантин, а китайские ветеринары и смотрители останутся рядом, чтобы помочь им адаптироваться.