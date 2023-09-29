Гигантским пандам в Национальном зоопарке Вашингтона построили вольер стоимостью 50 млн долларов. Изображения бамбуковых мишек — на футболках, кепках, логотипах авиакомпаний. Их жизнь транслируется 24 часа в сутки на видеокамерах. Панды жили в Вашингтоне много лет, но теперь они исчезнут и, возможно, навсегда.

Согласно информации, закончился срок контракта с КНР, и теперь все зоопарки США должны вернуть бамбуковых медведей в Китай к концу следующего года.

Хотя обе стороны отрицают, что политика играет роль, но Китай уже давно использует «дипломатию панд», чтобы вознаградить друзей и наказать противников. И потенциальная потеря последних панд Америки происходит в тот момент, когда связи между США и Китаем достигли исторического минимума и большинство путей сотрудничества были отрезаны.

Зоопарки не получают полной опеки над пандами. Вместо этого они арендуют их, подписывая контракты на выплату Китаю сотен тысяч долларов каждый год. До сих пор контракты продлевались, но не в этот раз. Отмечается, что Смитсоновский институт (научно-исследовательский и образовательный институт в США), который курирует зоопарк Вашингтона, до сих пор не смог сделать это снова.