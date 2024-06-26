Шесть истребителей F-35 в конфигурации TR-3, которые использовались для тренировок датских летчиков на базе ВВС Люк в Аризоне, будут отправлены в Данию. Это поможет устранить задержки со стороны производителя новых истребителей F-35 для датских ВВС, сообщает Минобороны королевства.

«Уже весной я просил Вооруженные силы рассмотреть возможные решения, если поставка новых датских истребителей F-35 в конфигурации TR-3 будет задержана. Теперь мы нашли решение, благодаря которому задержки со стороны производителя влияют на нас в наименьшей степени», — заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Производитель Lockheed Martin планировал, что первый F-35 в конфигурации TR-3 (Technology Refresh 3) для Дании будет готов к июлю 2024 года, однако сообщил о возможной задержке. «Истребители F-35 в конфигурации TR-3 имеют модернизированное аппаратное и программное обеспечение по сравнению с TR-2, — отмечено в пресс-релизе Минобороны. — Решение о доставке истребителей позволяет повысить уровень подготовки пилотов и вспомогательного персонала истребительного авиаполка в Скридструпе, при этом обучение пилотов на базе ВВС Люк может продолжиться».

Отмечается также, что «ситуация не повлияет на передачу Украине самолетов F-16, которая остается приоритетной, а также на обязательства Дании перед НАТО в кризисной ситуации».

Дания закупила в США 27 истребителей F-35. Королевству уже поставлено 10 F-35 в конфигурации TR-2, четыре из которых были переданы ВВС на авиабазу Скридструп осенью 2023 года, а шесть пока находятся на базе ВВС Люк. Остальные истребители до 2027 года будут поставляться в конфигурации TR-3.