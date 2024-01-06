Украина начнет получать датские истребители F-16 не в ближайшее время, а примерно во II квартале 2024 года, сообщает в субботу Bloomberg со ссылкой на данные газеты Berlingske.

«Дания, один из главных помощников Украины в противовоздушной обороне, должна была передать первые шесть истребителей примерно на Новый год. Но, по информации газеты, в датском Минобороны заявили, что теперь поставят их во II квартале», — информирует агентство.

В ведомстве уточнили, что график поставок всегда зависит от определенных условий, включая успешные тренировки украинских летчиков пилотированию F-16, обеспечение логистики и инфраструктуры для обслуживания этих самолетов на Украине.

Bloomberg напоминает, что в августе власти Дании обещали поставить Украине 19 F-16. Шесть украинских пилотов сейчас обучаются в этой стране пилотированию современных истребителей. При этом Дания заменяет F-16 на истребители-бомбардировщики F-35, но их доставка из США тоже задерживается.