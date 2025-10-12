Дания заключила соглашение о покупке еще 16 американских истребителей F-35, что увеличит количество таких самолетов в вооруженных силах страны до 43, сообщило Минобороны королевства. Глава ведомства Троэльс Лунд Поульсен заявил, что это будет «историческим укреплением датских ВВС». Сейчас обсуждаются детали сделки, в том числе возможность ускоренной поставки. Помимо самих F-35, в пакет войдут комплекты для развертывания, запчасти, имитаторы угроз, летные тренажеры, учебное оборудование, парашютно-тормозные установки и дроны-компаньоны класса CCA, которые позволяют увеличить радиус действия истребителей, а также количество выполняемых задач за один боевой вылет.

Глава Генштаба Дании Михаэль Хильдгор назвал расширение парка F-35 «ключевым решением в укреплении вооруженных сил», поскольку истребители «уже играют важнейшую роль как в боевых операциях, так и в утверждении суверенитета». Он также отметил, что данная сделка увеличивает вклад страны в НАТО. Помимо этого Дания нарастит военное присутствие в Арктике и Северной Атлантике. Соответствующее соглашение, подписанное «в тесном сотрудничестве» с правительствами Гренландии и Фарерских островов, войдет в договор об обороне на 2024–2033 годы. Документ предполагает закупку дополнительной военной техники на 27,4 млрд крон (3,7 млрд евро). Среди наиболее крупных трат — приобретение двух кораблей, одного патрульного самолета, беспилотников, а также подводного кабеля. Кроме того, планируется построить новую штаб-квартиру Объединенного арктического командования.

В начале октября разведка Дании обвинила Россию в ведении гибридной войны против Запада, сочтя Москву причастной к появлению дронов над аэропортами и критически важными объектами европейских стран. Президент РФ Владимир Путин отрицает, что имеет к этому отношение.

После вторжения России в Украину Дания резко увеличила военный бюджет: если в 2022 году он составлял около $5,5 млрд, то в 2025-м вырос до $9,29 млрд. В феврале правительство страны объявило, что в ближайшие два года выделит дополнительно 50 млрд крон (почти $8 млрд), чтобы достичь расходов на оборону в 3% ВВП. Среди прочего Дания намерена закупить дальнобойное оружие на случай нападения России.