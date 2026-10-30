Спецслужбы США направили Федеральной разведывательной службе Германии (БНД) предупреждение о возможном пересмотре двустороннего сотрудничества из-за крупного шпионского скандала вокруг экс-главы БНД Аугуста Ханнинга. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на совместное расследование с телерадиокомпаниями NDR и WDR.

По данным источников издания, Вашингтон поставил перед Берлином «вопрос о доверии» спустя всего несколько дней после ареста Ханнинга. Спецслужбы США подчеркнули, что, несмотря на стратегическую важность немецкой стороны как партнера, текущий формат взаимодействия будет пересмотрен. При этом США гарантировали, что в критических случаях, например, при угрозе террористических актов, они продолжат снабжать германских коллег оперативной информацией.

Возможное сокращение обмена разведданными с США оценивается руководством германской разведки как «катастрофическое», поскольку силовые структуры ФРГ исторически сохраняют глубокую зависимость от американских оперативных наводок, отмечает газета. В связи с этим руководство БНД в экстренном порядке обязало глав всех подразделений незамедлительно докладывать о любых признаках сбоя или сокращения информационного потока со стороны США. Вместе с тем источники в структурах безопасности ФРГ утверждают, что на данный момент взаимодействие «находится в штатном режиме», а реакция Вашингтона ограничилась переносом нескольких рабочих встреч.

6 октября Генпрокуратура ФРГ сообщила о задержании Ханнинга, возглавлявшего БНД в 1998-2005 годах, и бывшего руководителя его аппарата Манфреда Д. Следствие полагает, что подозреваемые в 2010 году заключили соглашение, согласно которому Манфред Д. обязался за денежное вознаграждение регулярно передавать Ханнингу секретные сведения. Полученную информацию бывший глава разведки якобы использовал в своей частной консалтинговой деятельности. По информации Генпрокуратуры, зафиксирован как минимум один случай использования гостайны для подготовки аналитического отчета в интересах сотрудника иностранной спецслужбы.

Ханнинга подозревают в разглашении государственной тайны, государственной измене и шпионаже в пользу иностранного государства. Манфред Д. подозревается в пособничестве. Защита Ханнинга частично признала факт владения секретными материалами, однако отвергает обвинения в том, что его действия нанесли ущерб интересам Германии.

Параллельно в БНД начато внутреннее расследование с целью выяснить, почему Манфреду Д. годами одобряли оплачиваемую подработку у Ханнинга, которая могла служить прикрытием для легализации выплат за документы, а также почему руководство проигнорировало сигналы уполномоченного по защите гостайны, зафиксировавшего подозрительные контакты сотрудника по электронной почте еще несколько лет назад.