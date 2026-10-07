80-летнего Аугуста Ханнинга, который в 1998-2005 годах возглавлял Федеральную разведывательную службу Германии (BND), а также его бывшего сотрудника Манфреда Д. заключили под стражу по делу о шпионаже. Об этом в среду, 7 октября, сообщили в пресс-службе Федеральной прокуратуры Германии.

«Выполнены ордера на арест, по подозрению, в частности, в шпионаже в интересах иностранного государства», — указано в публикации. Отмечается, что соответствующие решения следственный судья Федеральной судебной палаты Германии вынес 6 и 7 октября.

Из опубликованного прокуратурой 6 октября сообщения следует, что весной 2010 года Ханнинг, который к тому моменту только покинул должность статс-секретаря при Министерстве иностранных дел (МИД), предположительно договорился с Манфредом Д, что тот за плату будет регулярно передавать ему ценные сведения, получаемые BND. До июня 2022 года Манфред Д. вручил своему бывшему шефу около 2000 документов, многие из которых были секретными.

Полученную информацию Ханнинг рассчитывал использовать для извлечения выгоды в своей частной консультационной деятельности. В одном случае бывший глава BND, как заявляется, использовал полученные от Манфреда Д. засекреченные сведения, чтобы подготовить анализ для сотрудника иностранной разведывательной службы. Пока не удалось установить, дошел ли этот материал до адресата.

Сам Манфред Д., которому вменяют в вину пособничество, был главой аппарата Ханнинга, пока тот возглавлял BND, а затем работал его помощником в МИД. С марта 2012 года по март 2026-го Манфред Д. также был руководителем аппарата у нескольких глав BND и имел допуск к засекреченной информации. По данным dpa, сейчас он находится на пенсии. Манфред Д. живет в городке Геретсрид в Баварии с населением около 26 тысяч человек, указывает таблоид Bild. (DW)