Комитет Бундестага по контролю над деятельностью спецслужб (PKGr) намерен провести тщательное расследование дела о предполагаемом шпионаже со стороны бывшего главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуста Ханнинга. Об этом говорится в заявлении парламентского комитета.

В документе отмечается, что комитет принял к сведению выдвинутые против Ханнинга и его бывшего руководителя аппарата серьезные обвинения «с глубокой озабоченностью». По этому вопросу комитет уже заслушал исчерпывающий доклад со стороны федерального правительства.

Контрольный орган, в состав которого входят депутаты от блока ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и представитель партии «Зеленые» Константин фон Нотц, также сообщил, что поручил своему постоянному уполномоченному провести специальную проверку. «Цель проверки — оперативно прояснить обстоятельства и внести вклад в устранение существующих структурных и организационных проблем», — пояснили в комитете.

6 октября Генеральная прокуратура ФРГ сообщила о задержании бывшего руководителя БНД Ханнинга, который занимал пост в 1998-2005 годах. 7 октября Ханнинг и еще один фигурант по делу — бывший руководитель его аппарата в БНД Манфред Д. — были заключены под стражу. Следствие полагает, что подозреваемые в 2010 году заключили соглашение, согласно которому Манфред Д. обязался за денежное вознаграждение регулярно передавать Ханнингу секретные сведения. Полученную информацию бывший глава разведки якобы использовал в своей частной консалтинговой деятельности. По информации Генпрокуратуры, зафиксирован как минимум один случай использования гостайны для подготовки аналитического отчета в интересах сотрудника иностранной спецслужбы.

Ханнинга подозревают в разглашении государственной тайны, государственной измене и шпионаже в пользу иностранного государства. Манфред Д. подозревается в пособничестве. Защита Ханнинга частично признала факт владения секретными материалами, однако отвергает обвинения в том, что его действия нанесли ущерб интересам Германии.