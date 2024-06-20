Заместитель председателя бундестага Катрин Гёринг-Эккардт спровоцировала скандал постом в соцсети Х, посвященным победе Германии над Венгрией на чемпионате Европы по футболу. Еще в ночь на четверг, 20 июня, она удалила текст, в котором говорилось о цвете кожи немецких футболистов, написав: «Сожалею, что я так сформулировала».

После победы сборной ФРГ над сборной Венгрии со счетом 2:0 накануне вечером Гёринг-Эккардт написала: «Эта команда поистине великолепна. Представьте себе на минуту, что в ней были бы только белые немецкие игроки». После этого многие пользователи Х обвинили зампреда германского бундестага из партии «зеленых» в расизме.

Другой зампред бундестага Вольфганг Кубикки из либеральной партии СвДП так отреагировал на пост коллеги: «Я нахожу весьма опасным, когда людей в Германии оценивают по цвету кожи. Коллеге следует незамедлительно удалить этот пост».

Катрин Гёринг-Эккардт пояснила в Х, что в своем посте она косвенно ссылалась на результаты опроса, проведенного незадолго до начала Евро-2024 и наделавшего много шума. «Меня возмутило то, что 21 процент немцев хотели бы, чтобы в немецкой сборной было больше белых. Я горжусь этой сборной и желаю нам переубедить и эти 21 процент», — написала она. (DW)