Польское тюнинг-ателье Carlex Design представило готовый экземпляр внедорожника из анонсированной в прошлом году линейки G-Vintage на базе актуального Mercedes-Benz G-класса. Кузов автомобиля выполнен в нежно-розовых тонах, кожа такого же оттенка применена в отделке салона.

Для ретро-стиля внедорожник оснастили 20-дюймовыми дисками с колпаками, которые «обуты» в шины с белой полосой. Их сделали хромированными, как и ряд элементов экстерьера, включая бамперы, решетку радиатора и зеркала заднего вида. На пятой двери расположился оригинальный бокс для запасного колеса в стиле диска с трехлучевой звездой посередине.

За основу взят Mercedes-AMG G 63 с 4,0-литровым бензиновым битурбомотором V8, который развивает 585 л.с. (850 Нм), с опциональным пакетом AMG Performance внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 4,3 секунды, максимальная скорость составляет 240 км/ч. (autopilot.ru)