Китайских больших панд Фушуан и Пинпин отправили из китайского Чэнду в Соединенные Штаты, где они проведут следующие десять лет в зоопарке Атланты. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Самец Пинпин и самка Фушуан 27 сентября в 02:55 по местному времени вылетели из международного аэропорта Чэнду Шуанлю. Перед их отправлением в США в Центре изучения и разведения больших панд в Чэнду для животных провели церемонию прощания.

Для перелета специалисты из Китая подготовили запас свежего бамбука и побегов, а также яблок и лекарственных средств. Перед путешествием животные прошли специальную адаптацию к перевозке. После прибытия в США животным необходимо пройти карантин. Более того, китайские специалисты должны оставаться в Атланте первое время, чтобы помочь пандам адаптироваться к новым условиям.

Переезд больших панд — это часть нового этапа китайско-американской программы по сохранению этих животных. Соглашение предусматривает десятилетнее сотрудничество в области разведения панд, профилактики заболеваний, научных исследований и защиты их естественной среды обитания.