В фигурном катании фамилия иногда становится одновременно преимуществом и испытанием. Для 13-летнего Александра Плющенко это особенно очевидно: его выход на международную арену сопровождается не только оценками судей, но и неизбежным сравнением с отцом — олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Однако первые два старта Александра в сезоне-2026/27 показывают интересную вещь: история постепенно выходит за пределы вопроса о том, чей он сын. Под флагом Азербайджана молодой фигурист начинает формировать собственную международную карьеру.

В сентябре Плющенко дебютировал на юниорском Гран-при ISU в Анкаре, где занял 13-е место с результатом 171,65 балла. Через неделю, уже в Батуми, он поднялся на десятое место и набрал 181,97 балла. Таким образом, всего за один соревновательный цикл личный результат вырос на 10,32 балла. Причём в Батуми улучшились все три его личных рекорда — за короткую программу, произвольную и итоговую сумму.

На первый взгляд десятое место может выглядеть лишь промежуточным результатом. Но для спортсмена, который проводит первые международные старты в юниорской серии, важнее сама динамика. В Анкаре Александр получил 57,12 балла за короткую и 114,53 за произвольную программу. В Батуми эти показатели выросли до 62,49 и 119,48 соответственно.

Особенно показательной стала произвольная программа в Батуми. Александр чисто исполнил запланированный набор тройных прыжков и связок, получив за прокат 119,48 балла. В программе были тройной сальхов, каскад тройной флип — тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной лутц с последующей серией двойных акселей, а также сольные тройные лутц и флип. Для юниора на столь раннем этапе международной карьеры это прежде всего свидетельство технической стабильности, а не повод делать преждевременные выводы о будущих титулах.

При этом сам контекст соревнований показывает, насколько серьёзной остаётся конкуренция. Победу в Батуми одержал швейцарец Эан Вайлер с 221,72 балла, вторым стал японец Хаято Окадзаки с 217,27, третьим — его соотечественник Сэна Такахаси с 214,87. Между лидерами и Плющенко сохраняется заметная дистанция, поэтому говорить о его борьбе за самые высокие места пока рано. Но первые два старта позволяют оценивать не столько нынешнюю позицию в таблице, сколько скорость адаптации к международному уровню.

Именно здесь появляется главный сюжет этой истории. Александр выходит на лёд с фамилией, которая уже давно является частью мировой истории фигурного катания. Евгений Плющенко — олимпийский чемпион 2006 года и двукратный олимпийский серебряный призёр, а теперь ещё и тренер собственного сына. В официальном профиле ISU Александр указан как спортсмен клуба Angels of Plushenko, его тренером является Евгений Плющенко, а подготовка в межсезонье и в соревновательный период проходит в Москве и Баку.

Это создаёт для Александра особую ситуацию. С одной стороны, у него есть доступ к опыту одного из наиболее известных фигуристов своего поколения и сформированной тренировочной системе. С другой — каждая ошибка неизбежно воспринимается через призму громкой фамилии. Любой другой 13-летний спортсмен начинает международную карьеру практически с нулевого информационного багажа. Плющенко-младший начинает её уже с готовой биографии, которую ему ещё предстоит наполнить собственными результатами.

В этом смысле выбор Азербайджана становится не просто строчкой в протоколе. В 2026 году Александр получил спортивное гражданство Азербайджана, а в официальных документах ISU теперь выступает именно как представитель AZE. Для Баку это также имеет определённое значение: фигурное катание получает спортсмена с международно узнаваемой фамилией, который одновременно является частью российской школы подготовки и представляет азербайджанскую спортивную систему.

Это вписывается в более широкий процесс развития спортивных связей Азербайджана. Для страны международный спорт давно является не только соревнованием за медали, но и инструментом формирования узнаваемости на мировой арене. В фигурном катании этот ресурс особенно заметен: дисциплина требует дорогостоящей инфраструктуры, тренерских кадров, международных связей и постоянного присутствия на крупных турнирах. Поэтому появление спортсмена, связанного одновременно с сильной школой подготовки и азербайджанской спортивной юрисдикцией, представляет интерес далеко за пределами одного юниорского результата.

Показательно и то, что в Батуми Азербайджан был представлен не только Александром Плющенко. На том же этапе выступали Арина Калугина, а также танцевальная пара Анна О’Брайен и Дрейк Тонг. Это позволяет рассматривать выступление Плющенко не как полностью отдельный эпизод, а как часть более широкой попытки расширять присутствие Азербайджана в международном фигурном катании.

При этом делать из двух турниров вывод о готовой спортивной звезде было бы преждевременно. Юниорский возраст — период стремительного изменения физических параметров, техники и соревновательной устойчивости. Сегодняшняя позиция спортсмена в таблице ещё ничего не гарантирует на следующих этапах. Важно другое: первые международные старты уже дали измеримый результат — за одну неделю Александр прибавил более десяти баллов и поднялся с 13-го на десятое место.

Возможно, именно поэтому главный вопрос вокруг Плющенко-младшего сейчас стоит формулировать иначе. Не сможет ли он повторить карьеру отца — такая постановка заведомо создаёт неправильную шкалу сравнения. Гораздо интереснее понять, сможет ли Александр постепенно превратить знаменитую фамилию из источника внешнего давления в собственный спортивный капитал.

Анкара стала для него первым серьёзным международным экзаменом. Батуми — уже второй, и результаты оказались лучше. Следующие турниры покажут, была ли эта прибавка разовым всплеском или началом устойчивой тенденции. Но уже сейчас очевидно: Александр Плющенко начинает международную карьеру не с чистого листа — зато впервые получает возможность написать её собственными результатами. И теперь рядом с фамилией Плющенко в протоколах ISU всё чаще появляется ещё одно слово — Azerbaijan.

Автор

Заур Нурмамедов