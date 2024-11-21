Когда не знаешь все детали какого-то политического процесса, пишется не очень-то легко и свободно.

Да, речь идет о последних политических событиях в Грузии — Сакартвело, особенно, в маленькой Абхазии. Но думается, что в этой проблеме самым надежным источником все же является госпожа президент Саломе Зурабившвили, а она сказала так: «… в оккупированной Абхазии наши сограждане выступают против очередной попытки России предпринять новые шаги по аннексии Абхазии».

И в заявлении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который теперь находится под арестом, чувствуются схожие ноты.

Но все-таки мы с окончательными политическими выводами не торопились бы, хотя, как простой политический аналитик считаем необходимым отметить то, что, да, в любом случае, абхазцы косвенным образом выступают против российских властей, но геополитические подробности этого процесса еще предстоит уточнить, потому что так же как несколько лет тому назад из Аджарии выгнали Аслана Абашидзе, теперь из Абхазии изгнан Аслан Бжания!

Но все-таки такие острые политические проблемы, такие как будут ли строить абхазцы хоть какие –то отношения с грузинскими властями, вернется ли это маленькая земля в грузинское конституционное поле, — все это все еще является предметом очень сложных и открытых вопросов, несмотря на то, что грузины согласны строить конфедеративные отношения с Абхазией, в том числе и с Южной Осетией, плюс, как ни странно, в этом вопросе даже нет разногласий между грузинской оппозицией и властями, отношения между которыми в настоящее время предельно напряженные…

Признаться, мы никогда не питали особых симпатий к Абхазии, потому что всегда считали ее грузинским аналогом бывшей «НКР», несмотря на то, что этот край является родиной очень талантливого писателя Фазиля Искандера, хотя по моим сведениям, у него только мать была абхазкой, отец же его, как пишут, был персом, хотя лично мне до сих пор непонятно, как перс оказался в этом маленьком крае, т.е. в Абхазии? Плюс, Фазиль Искандер всегда считал себя русским писателем и поэтом, что тоже является, мягко говоря, весьма многозначительным штрихом…

А так, сегодня очень неспокойно в политическом плане и в центре Грузии – тут политические страсти накалены не меньше, чем в небольшой Абхазии. Возможно, именно поэтому люди стараются связать последние события в Абхазии с политическими ветрами в центре Грузии. Но есть ли, на самом деле, такая связь? Думается, что это еще покажет время…

Да, еще раз заметим, что протесты грузинской оппозиции продолжаются. Но, к сожалению, госпожа Зурабишвили не помиловала экс-президента Саакашвили, хотя это придало бы дополнительный импульс протестным акциям оппозиции, потому что надо открыто признать, что грузинские власти больше опасаются Саакашвили, нежели госпожу Зурабишвили! Именно, поэтому они сразу же заявили, что, если Зурабишвили помилует Саакашвили, он, все равно, не будет освобожден…

Надо отметить, что и госпожа Саломе Зурабишвили очень обижена на экс-президента, плюс, тут не исключается ревнивое отношение к Михаилу со стороны нынешнего президента страны и фактического лидера оппозиции.

Конечно, Саакашвили хоть и моложе, все же является очень сложной политической фигурой. Несмотря на то, что он был последовательным «западником», все же многие считали и до сих пор считают его чуть ли не диктатором. Даже грузинские интеллигенты в свое время писали, что они при Саакашвили не могли спокойно спать в своих квартирах! Интересно, что даже на Западе многие так считали. Помнится, что в свое время в редакции радиостанции «Азадлыг» был американец, преподаватель английского языка. Даже он говорил, что Саакашвили диктатор, и мы с ним часто на эту тему спорили, хотя теперь кажется, что он все же был прав…

Несколько лет тому назад я сам читал, что многие известные грузинские интеллигенты выступают против режима Саакашвили. Среди них был даже известный грузинский писатель Чабуа Амиреджеби. Тогда я очень удивился этому, потому что Амиреджеби не был простым, даже в привычном нам понимании, бывшим «твердолобым» советским писателем, нет, его в советское время репрессировали, да, этот человек при советском режиме, если не ошибаюсь, долгое время за свою диссидентскую деятельность даже сидел в тюрьме! Читателям напомним, что в советское время он был автором сценария известного тогда фильма «Берега» — да, этот фильм был снят именно по его роману…

Но, Михаил Саакашвили, к большому сожалению, не смог найти общий язык с такими интеллигентами! Тут добавим, что таким был и первый президент Грузии – Звиад Гамсахурдиа, за один год своего правления он умудрился настроить против себя чуть ли не всю Грузию! Его не поддерживал даже такой либеральный ФИЛОСОФ Мераб Мамардашвили, которого русские называли «грузинским Кантом», единственным настоящим философом при советском режиме!..

Да, по сравнении с Гамсахурдиа, М.Саакашвили был чуть ли не политическим ангелом! По крайней мере, он ушел с политического Олимпа не в результате кровавой революции, а в результате самых мирных и демократических выборов…

В любом случае, мы не за то, чтобы Саакашвили сидел в тюрьме – ведь, он перед Грузией имеет и некоторые заслуги. При нем европейская политика Грузии получила реальное содержание, при нем Аджария вернулась в конституционное поле страны, самое главное, этот человек признал свое поражение в демократических выборах, что немаловажный фактор для некоторых молодых постсоветских стран! А еще не говорю о том, что он сильно ограничил, «обуздал» коррупцию в стране…

Одним словом, в двух шагах от нас маленькая Грузия в буквальном смысле, «кипит». Посмотрим, чем же все это кончится? Надеемся, что, если Путин не превратит всех нас в радиоактивный пепел, все будет хорошо.

Наш интерес к Грузии вызван еще одним важным обстоятельством. С чувством небольшой ЗАВИСТИ отмечаем, что этот небольшой край Южного Кавказа до последнего времени был местом евро-экспериментов,- все мы со интересом следили, чем же все эти эксперименты завершатся?..

Плюс, признаемся, что несмотря на то, что никогда в Грузии не были, все же всегда интересовались с этой страной – еще в советское время прочли некоторые повести грузинского классика Ильи Чавчавадзе (думается, о «Витязе в тигровой шкуре» говорить не стоит!), произведения Нодара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион», «Возвращения Одиссея» были нашими любимыми произведениями. Я не литератор, но хочется отметить, что даже в годы независимости в грузинской литературе не было паузы, как в некоторых постсоветских странах. Да, именно, в эти годы все мы читали таких молодых грузинских писателей, как Годерзи Чохели и др. Мне особенно понравилась книга «Джинсовое поколение» молодого грузинского писателя Дато Турашвили…

Но знаете, что мне больше нравилось? Да, грузинская среда всегда была более либеральной и европейской. Давайте, не будем забывать, что и наш великий композитор-джазист Вагиф Мустафазаде некоторое время жил и работал в Грузии!

Да, все это всем известно. Но для меня лично есть еще одна причина. После четвертого курса в Москве нас отправляли на практику в ведущие космические институты и обсерватории страны. Я тогда выбрал Крым. Но некоторые товарищи по группе поехали в Грузию, в Абастуманскую астрофизическую обсерваторию. Они вернулись оттуда с большими впечатлениями. Из их слов мне больше запомнилась одна деталь: говорили, что жена директора Обсерватории академика Е.Харадзе (он был еще президентом грузинской Академии Наук!) была из рода древних грузинских князей! Нет, я, как некоторые, вовсе не говорю, что еще в детстве и молодости «кипел» идеями свободы и национальной независимости – нет, как все, я тоже был самым обычным молодым советским человеком. Но тогда уже был студентом старшего курса, и кое-что понимал…

Почему эта деталь так удивила меня? В Азербайджане я видел совсем противоположное, все мы свои корни связывали с рабоче-крестьянским классом! Даже, чтобы поступать на юридический факультет, некоторые делали себе справки о рабоче-крестьянском происхождении! Никто не говорил, что его предки были беками или же ханами! Но в Грузии было совсем по -другому. Каким бы грузинским интеллигентом, общественным деятелем я не интересовался, в конце выяснялось, что он так или иначе связан с бывшей грузинской аристократией! Даже из интервью покойного Вахтанга Кикабидзе я как-то узнал, что его предки были грузинские монархи!

Поэтому я с надеждой смотрю на соседнюю Грузию, уверен, что этот маленький народ рано или поздно добьется своего, конечно, еще раз отмечу, что, если до этого Путин не превратит всех нас в радиоактивный пепел…