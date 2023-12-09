8 декабря на встрече с «героями» России в Кремле Владимир Путин признался, что его приговорили к пятому «сроку». Он еще в 2008 году в преддверии очередных президентских «выборов» плакался народу на свою тяжкую долю «раба на галерах» — «Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи».

Тогда его пожалели и отпустили с богом, но через 4 года вновь надели на Путина «президентские кандалы» и уже навсегда, правда периодически «оковы» эти обновлялись — из железных в начале они плавно трансформировались в стальные, серебряные, плaтиновые и далее в золотые с инкрустацией драгоценными камнями.

И вот так уже из раза в раз, каждые 4-6 лет, на протяжении почти полувека. С одной лишь разницей – в прежние разы была хоть малюсенькая надежда на освобождение, на сей же раз, похоже, прикуют его к рабочему месту цепями уже навсегда, это уже тянет на пожизненный, возраст ведь не тот, да и здоровье пошаливает.

А говорили рабства в России нет и не было никогда, да и крепостное право, как будто, отменил царь Александр II еще в 1861 году. Но вот, как говаривал Виктор Черномырдин, «никогда такого не было, и вот опять». И как верить после этого любви всенародной к своему президенту, если его принуждают к вечному рабскому труду. Даже после пригожинского мятежа, когда упал фиговый лист с голого короля, народ поднял его и велел царствующему «рабу» прикрыться. И это несмотря на Уголовный кодекс РФ, статья 127.2 которого использование рабского труда признает уголовно наказуемым преступлением.

Но удивляться нечему. Согласно «Медузе», в России в рабстве находятся до пяти миллионов человек. А по абсолютному числу рабов Россия занимает шестое место в мире, уступая лишь Индии, Китаю, Пакистану, Нигерии и Эфиопии. Ну и главным «рабом» в этой стране является сам президент.

Его в «рабство» определили за совершенные деяния. Как утверждал австрийский император Фердинанд в 1556 г., работа на галерах дает преступникам возможность искупить свою вину упорным трудом.

И это его путь на Голгофу.

Даже Гаага не нужна, приговор окончательный, обжалованию не подлежит!