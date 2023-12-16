Путь к безопасности и миру на Кавказе проходит через подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией проходит через подписание всеобъемлющего и стабильного мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как передает турецкий корреспондент АПА, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

Он отметил, что Турция поддерживает искренние усилия, прилагаемые для этой цели, и желает скорейшего достижения положительного результата: «Мы рады недавнему решению предпринять конкретные шаги для повышения доверия между двумя странами».