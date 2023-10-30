Недавно, проезжая из Баку в города Исмаиллы и Габала я, после проезда города Шамахы вынужден был, воспользоваться старым маршрутом: Ахсуинский перевал-пос. Карамарьям-город Исмаиллы, так как в селе Муганлы и ниже по дороге в Исмаиллы велись дорожно-строительные работы. Остановившись, я спустился вниз к строителям, так как в свое время, вернее в восьмидесятые годы я, будучи заместителем министра строительства и эксплуатации автомобильных дорог Азербайджана, сумел протащить через Госплан СССР строительство автомобильной дороги от села Муганлы Шамахинского района до города Исмаиллы, протяженностью 40 км.

В СССР республиканские министерства, не имеющие объединяющего союзного министерства, обязаны были ежегодно выезжать в середине предыдущего года в город Москву для защиты в Госплане СССР объектов строительства, реконструкции, включенные в программу следующего года, а в Минфине СССР получить средства на ремонт и содержание дорог союзного и республиканского значения, расположенные на своей территории. Расчеты в Минфине СССР не вызывали больших осложнений, а вот включение в план строительства объектов стоимостью в несколько миллионов рублей, требовало обоснований и в первую очередь технико-экономического — ТЭО.

В министерстве автодорог мы знали ситуацию, сложившуюся в Исмаиллинском районе, народное хозяйство которого, а также население несли большие потери из-за отсутствия прямой дороги — село Муганлы — город Исмаиллы.

Грузы и пассажиры, идущие в город Исмаиллы, вынуждены были после сел. Муганлы выходить на Ахсуинский перевал, после перевала транспорт шел до пос. Карамарьям, затем уже подниматься до г. Исмаиллы. При таком положении в зимний период грузы иногда застревали на перевале, скорости падали, пассажиры теряли время и вместо 40 км. приходилось преодолевать 110 км, т.е. на 70 км. больше. Положение усугублялось также отсутствием рокадной автодороги между Габалинским и Огузским районами.

Минавтодор республики настойчиво требовал от Госплана СССР включения в план строительства дороги сел. Муганлы — гор. Исмаиллы, а также в последующем автодорогу Габала — Огуз (сел. Зараган-сел. Варданлы) и добился этого.

Возведение дороги сел. Муганлы — Исмаиллы было поручено Управлению строительства №6 Главдорстроя Минтрансстроя СССР, а мостовые переходы через Ахсу-чай и Гирдыман-чай возводил Мостопоезд № 443.

С поставленной задачей обе организации справились в установленные сроки и дорога была принята Госкомиссией в эксплуатацию. В то же время, возведение дороги на начальном участке потребовало от строителей приложения весьма больших усилий. Несколько раз из Главдорстроя вынуждены были на объект направить компетентных специалистов. Дело в том, что этот регион, особенно Исмаиллинский, отличается широким распространением оползневых почв. Гидрогеологические условия здесь настолько плохи и опасны, что были случаи, когда возведенная сегодня водопропускная труба к завтрашнему утру оказывалась сползшей на 8-12 метров. Десятки свай, подпорных низовых и верховых стен практически очень незначительно действовали на устойчивость сооружений, а также дороги. Однако, несмотря на трудности, дорога была завершена строителями и сдана в эксплуатацию, несмотря на существенные недостатки на начальном участке – село Муганлы – Ахсучай. Должен заметить, что до начала строительства этой дороги, мы, специалисты министерства автодорог, обследовав регион прокладки дороги. знали о ждущих нас трудностях при спуске от селения Муганлы в долину, и поэтому в Госплане СССР требовали выделения нам 18-20 млн рублей с тем, чтобы мы могли в начале дороги возвести эстакаду. Однако, выделили всего 12 млн рублей, что дало нам возможность построить автодорогу, а строительство эстакады было исключен из плана.

Несмотря на недостатки, построенная дорога сыграла очень большую и полезную роль в развитии не только Исмаиллинского района, она способствовала росту и развитию Габалинского региона, притоку пассажиров и туристов.

Прошло около 40 лет со дня сдачи дороги в эксплуатацию. Интенсивность автодвижения по дороге резко возросла, параллельно возросли количество ДТП, упали скорости и на дороге стали возникать заторы. Все это говорило о том, что если сейчас не принять кардинальных мер, то не избежать серьезных потерь. За пройденный период утекло много воды, наша республика стала самостоятельной и возникающие проблемы решает собственными силами и средствами, без вмешательства со стороны.

…Поговорив со строителями на месте работ, я по возвращению в город Баку пошел на прием к руководителю подрядной организации “EVRASCON” Исмиеву Эфенди Мурадовичу, организация которого выполняет на мой взгляд самую ответственную и трудную работу на этой дороге.

Оказалось, что в соответствии с поручением главы государства Госагентству автомобильных дорог необходимо произвести полную реконструкцию автомобильной дороги села Муганлы — г. Исмаиллы — г. Габала и осуществление этого поручения выполняют несколько подрядных организаций, в том числе ОАО “EVRASCON”. Поручение главы государства охватывает 86 км автодороги от села Муганлы — г. Исмаиллы — г. Габала.

Госагентство автомобильных дорог республики с большой ответственностью приступило к решению этой проблемы. Тщательно и скрупулёзно специалисты Госагентства изучали территорию, по которой проложена существующая автодорога, состояние самой дороги, а также прилегающих к дороге лесных угодий, посевных площадей, населённых пунктов и т.д. Подготовку проектно-сметной документации Госагентство поручило ООО “HYDROTRANS ENGINEERING MÜHƏNDİSLİK MƏRKƏZİ”.

Учитывая тяжелые гидрогеологические условия региона и то, что оползни, возникающие повсеместно наносят серьезный урон хозяйствам (были случаи сползания зданий и сооружений во многих селах, особенно Исмаиллинского района, где с лица земли было стерто целое село Варно), зная также то, что в республике из-за недальновидности бывших руководителей дорожной отрасли две опытные специализированные проектные организации были ликвидированы, Бакинский филиал ГПИ «Союздорпроект» и Институт «Аздорпроект» Госагентство автодорог также заключил договор с известной Австрийской фирмой “STOPZGmbH”. Специалисты данной фирмы, имеющие богатый производственный опыт по возведению сооружений в сложных геологических и сейсмических условиях, принимают непосредственное участие и дают выверенные советы при возникновении сложных условий, участвуют в совещаниях с проектировщиками, подрядчиками. Одновременно они консультируют специалистов.

Порученный 86 км участок дороги проектной организацией разбит на четыре отрезка т.н. Lot. Из этих четырех отрезков первый Lot. поручено возвести специалистам “EVRASCON”, второй и третий Lotı подрядным организациям Госагентства автодорог, а последний фирме «Корпи Бина Тикинтиси». Проектная документация разрабатывается на всю трассу.

Первый лот, который возводит ОАО “EVRASCON”, имеет общую длину 14 км. Он начинается от сел. Муганлы, где трасса отходит от существующей дороги и завершается у села Бизлан Исмаиллинского района. Говорить о том, что “EVRASCON”, несмотря на множество построенных им дорог во многих станах СНГ, впервые сталкивается с такими сложными условиями и объектом, значит ничего не сказать. Подготовка нескольких вариантов прокладки дороги, неоднократное рассмотрение, уточнение, корректировка отдельных решений, внесение поправок выбивало из колеи исполнителей. Однако, упорство и непреклонность исполнителей и разработчиков наконец дало положительные результаты и они остановились на выбранном оптимальном варианте проложения трассы дороги. Однако, это не исключает возникновения сложных ситуаций при исполнении принятых решений.

В целях полного перекрытия долины реки Ахсучай и оползневых участков у селения Муганлы запроектирован мостовой переход эстакадного типа общей длиной 1200 метров с двенадцатью пролетами. Мост имеет вантовую конструкцию и 3 пролета по 200 м непосредственно на переходе через реку Ахсучай. В плане он расположен на расстоянии 100 метров от существующего моста, однако значительно выше. Высота четвертой, пятой и шестой опор равны 74,5 м, 76,0 м и 71,5 м, соответственно. Таких высоких опор не имеет ни один из эксплуатируемых мостов республики. Остальные пролеты моста балочные. Трасса дороги после прохождения мостового перехода постепенно спускается на высоту небольшой насыпи и, пройдя 300 метров, входит в 2-хочковый автодорожный тоннель. По каждому очку тоннеля запроектирована асфальтобетонная дорога второй технической категории. Габариты тоннеля равны 2х(Г-8.0+2х1.0) метра. Длина тоннеля равна L=733 метра, а полная длина с порталами 890 метров. Сегодня ни на одной автодороге республики с указанными габаритами не существуют ни одного моста и ни одного тоннеля. Это еще раз подчеркивает уникальность этих сооружений.

Хотя данное поручение главы государства указывало на реконструкцию существующей дороги III, а местами IV категории под четырехполосную дорогу, в задании на проектирование реконструкции были требования о минимальном захвате новых земель, о сохранении примыкающих лесов, и в целом о минимальном отрицательном воздействии на окружающую среду. Специалистам проектной организации долго пришлось ломать головы в целях выполнения требований технического задания и наконец был найден выход. Мы воспользовались постановлением Кабинета Министров Республики от 22 июня 2019 года за №319. 4-х полосную дорогу уложили в ширину земляного полотна 17,5 метров, хотя по нормативам СНиП ширина земляного полотна под автодорогу II технической категории с 2-мя полосами движения равна 15,0 метрам, а для дорог с 4-х полосным движением 27,5 метра.

В поперечном разрезе дороги в проекте для раздела потоков транспорта встречных направлений применена разделительная полоса из двух сплошных линий шириной между ними 0,5 м, ширина каждой полосы движения вместо 3,75 м принята 3,5 м, обочины с каждой стороны дороги вместо 3,75 — по 1,5 метра. Принятым решением в поперечнике 17,5 метров нам удалось сократить ширину дороги на 10,0 метра, а если пересчитать на всю длину дороги, это дает экономию 86000 х 10,0=860000м2 или 86,0 гектаров. Это довольно внушительный показатель.

Как уже было сказано выше, другим очень серьезным требованием проектного задания была минимизация влияния на окружающую среду. Дело в том, что во всем мире вопросам охраны окружающей среды обращают самое серьезное внимание. В последние годы проведенные заседания под эгидой Организации Объединённых Наций в Копенгагене (Дания) и Париже (Франция) показали, что, если сегодня не начать уменьшать выбросы СО 2 в атмосферу, уже начавшиеся отрицательные процессы будут необратимыми и человечество окажется перед всемирной катастрофой. Уменьшение СО2 в первую очередь это сохранение лесов и сокращение выбросов в атмосферу. Как известно, Азербайджан имеет минимальный лесной покров, всего около 14% территории, поэтому проектная организация и Министерство Экологии и Природных Ресурсов при разработке проекта этому вопросу уделяли максимум внимания. Неоднократные встречи, совместные совещания и принятие наименее болезненных решений позволили в основном не затронуть интересы природы, в том числе леса, водные ресурсы, а минимальный захват ограниченного лесного участка в проекте нашло механическое решение этого вопроса, т.е. ограниченное количество деревьев будет пересажено с помощью техники на новые участки.

Необходимо также отметить, что при проектировании отдельных сложных участков подготавливались и сравнивались различные альтернативные варианты проложения трассы по двум или трем самостоятельным участкам. И к исполнению принималась трасса, устраивающая требованию Госагентства и по экономическим и по природоохранным условиям. Некоторые разработанные варианты затрагивали интересы населения, приводили к захвату лесных угодий, посевных площадей, также к удлинению трассы дороги. Эти варианты в основном были отвергнуты.

Неоднократное рассмотрение принятого к исполнению варианта трассы дороги с представителями Госагентства, экологии, подрядных организаций, оценка принятых решений не только с точки зрения экономики, а также охраны природы, эстетики привело к единодушному мнению: наиболее приемлемым является предложенный вариант строительства дороги.

Стоит также отметить, что при проектировании удалось также сократить длину автодороги с. Муганлы — г. Исмаилы — г.Габала практически на 10 км. Это сокращение удалось добиться на первом Лоте — около 2 км, на втором Лоте на участке (18+600) — (20+400), где расстояние 4145 метров было спрямлено вставкой 1800 м, что дало сокращение на 2345 метров, а также на конечном лоте, где, не входя в городскую черту города Габала, трассу вывели на существующую дорогу Габала — Огуз, что дало сокращение в 5.0 км.

В результате проведенных проектно-изыскательских работ, камеральной и полевой обработки полученных данных, проектной организации удалось подготовить и согласовать со всеми заинтересованными организациями и, в первую очередь Госагенством автодорог, министерством экологии и охраны природы, а также на местах с районными организациями и гражданами, интересы которых были затронуты, проектную документацию на реконструкцию под вторую техническую категорию с четырёхполосным движением автодороги село Муганлы Шамахинского района — город Исмаиллы — город Габала протяженностью 76 км + 827 м.

Сокращение дороги на 10 км дало уменьшение захвата земель под дорогу еще на 17,5 га. тем самым, под дорогу придется отводить землю меньше почти на 108,0 гектара.

Осуществление заложенных в проект строительно-монтажных работ по реконструкции автодороги приведет:

— к сокращению дорожно-транспортных происшествий, сокращению времени на перевозку товаров и пассажиров, а также транспортно-эксплуатационных затрат;

— к комфортности и привлекательности окружающей среды и к развитию туризма как местного, так и зарубежного;

— к привлекательности трассы от города Баку в сторону Исмаиллы, Габала и даже до границы Грузии.

По обе стороны дороги через каждый километр в шахматном порядке предусмотрены стояночные площадки для автомобилей и отдыха граждан.

В заключение хочется отметить, что после выполнения работ по реконструкции участка село Муганлы — г. Исмаиллы — г. Габала в трассе Баку — гр. Грузии остается без должного внимания отрезок автодороги город Габала – Огуз — Шеки которая примыкает к прекрасной дороге Шеки – Ках –Закатала — Белоканы — гр. Грузии. И я уверен, что глава государства обратит на это должное внимание и республика в ближайшие годы будет иметь наиболее прекрасный, с природной точки зрения, туристический маршрут Баку — Шамахы — Исмаиллы — Габала — Огуз — Шеки — Ках — Закатала –Белоканы — гр. Грузии.

Специально для # инженер-дорожник Махир Алекперов

Р.S.: Считаю необходимым отметить также, что в период пребывания Азерб.ССР в составе союзного государства Минфин СССР, рассчитав средства, выделяемые на ремонт и содержание дорог союзно-республиканского значения, расположенных на нашей территории, по статье «Туризм», выделял республике дополнительные средства на содержание только одной дороги Шеки-Ках-Закатала -Белокан-гр. Грузии.