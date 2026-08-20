Реконструкция участков железной дороги Ерасх — Нахичеван и Ахурик — граница с Турцией будет осуществляться за счет государственных средств Армении. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на брифинге после заседания правительства.

В частности, у Пашиняна, ссылаясь на положения новой программы правительства, поинтересовались, означает ли решение о реконструкции этих участков, что российская сторона уже окончательно отказала Армении в соответствующем обращении и поэтому Ереван самостоятельно взял на себя обязательства по восстановлению железнодорожной инфраструктуры.

«Нет, не означает. Строительство будет осуществляться за счет средств государственного бюджета Армении», — ответил Пашинян.

Отметим, что вопрос российского концессионного соглашения армянской ж/д Пашинян впервые поднял в контексте ремонта участков железной дороги, ведущих в Азербайджан и Турцию в декабре 2025 года. Речь идет о 1,6-километровом участке от Ерасха до Нахиджевана и 12,4-километровом – от села Ахурик до турецкой границы. Уже 24 мая в ходе агиткампании в Ширакской области Пашинян заявил, что правительство Армении возьмет на себя реконструкцию этих ж/д участков.