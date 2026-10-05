В Батуми состоялось открытие первого офиса продаж Sea Breeze в Грузии — новой точки международной сети продаж, где можно ознакомиться с недвижимостью города-курорта на побережье Каспийского моря, — сообщает «Зеркало».

Развитие сети продаж в Грузии обусловлено устойчивым интересом граждан страны к недвижимости в Азербайджане. По данным Государственной службы по вопросам имущества, за 2021–2025 годы они заняли второе место среди иностранных покупателей.

В церемонии приняли участие коммерческий директор Sea Breeze Аяз Тагиев и директор по продажам и инвестициям Sea Breeze Эна-Камелия Меликова. Гостям представили мастер-план города-курорта, его инфраструктуру и перспективы развития.

Программа включила торжественное перерезание ленты, DJ-сет, живая музыка, конкурсы, фуршет и нетворкинг с представителями Sea Breeze. Завершилось мероприятие разрезанием праздничного торта в форме макета города-курорта Sea Breeze.