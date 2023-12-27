Сегодня в Sea Breeze Event Hall состоялась большая новогодняя благотворительная елка, на которую были приглашены воспитанники детских домов, дети шехидов, дети из малообеспеченных семей и др.

Масштабное праздничное мероприятие состоялась по инициативе президента компании Agalarov Development, владельца курортного городка Sea Breeze на Каспийском побережье Эмина Агаларова, сообщает #.

Для детей было организовано театральное представление, активности в интерактивном формате. Всем детям также вручили подарки.

«Одна из приоритетных целей нашего руководителя и нашей компании — помощь детям, которые нуждаются в любви и заботе. Новый год — это прекрасный повод, чтобы собраться такой дружной и большой детской компанией, и вместе отметить этот волшебный, добрый праздник», — говорит Гамбар Бененйарлы, управляющий Sea Breeze. Он также заявил, что большая благотворительная елка в Sea Breeze станет ежегодной традицией.

Трогательной кульминацией вечера стал хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой. Дети наперебой спешили поделиться с ними своими успехами и достижениями, рассказать стишки, сфотографироваться, и, конечно же, получить подарок.