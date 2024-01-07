С 24 по 28 июля в Баку на живописном побережье курортного города Sea Breeze Resort развернется главное событие лета – новый Международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2024, сообщает #.

Во время музыкального фестиваля ZHARA FEST в Дубае, организатор и инициатор события Эмин Агаларов сделал официальное заявление о запуске фестиваля нового международного уровня DREAM FEST 2024, который пройдет с 24 по 28 июля в Баку.

DREAM FEST – это атмосфера легендарного фестиваля на берегу Каспийского моря, который станет еще глобальнее – география стран исполнителей расширится до мирового масштаба: Россия, Азербайджан, Грузия, Турция, Европа и другие. Зрителей ждет пять дней грандиозного open-air на берегу Каспийского моря, невероятное шоу и выступления 250 артистов.

«Летом в Sea Breeze Resort пройдёт музыкальный фестиваль Dream Fest — впечатляющее событие в истории мировых музыкальных фестивалей. Мы хотим привнести абсолютно новый взгляд на фестивальную культуру. В Dream Fest примут участие музыканты из разных стран, звезды «Евровидения» разных лет. Невероятный масштаб и, как всегда, грандиозные планы», – комментирует организатор фестиваля Эмин Агаларов.

Мероприятие пройдет в столице Азербайджана, в Баку, на территории Sea Breeze Resort. Это место стало неотъемлемой частью проведения нашумевших музыкальных фестивалей высокого уровня.

Sea Breeze Resort – премиальный морской курорт и прибрежный комплекс с европейским уровнем инфраструктуры, основанный Эмином Агаларовым в 2006 году. Сегодня мягкий климат и впечатляющую морскую акваторию гармонично дополняет современная инфраструктура премиум-класса, все виды услуг и развлечений для жителей и гостей города.

Одной из главных особенностей Sea Breeze станет Caspian Dream Liner – морской лайнер, вдохновленный Burj al Arab в Дубае, который будет построен на искусственном острове. Благодаря этому уникальному архитектурному сооружению Sea Breeze станет привлекательной точкой на мировой карте туризма. И именно здесь, в дальнейшем, будет основная сцена музыкального фестиваля Dream Fest.

Телезрители также смогут почувствовать себя непосредственными участниками мероприятия, посмотрев телевизионную версию фестиваля. Станьте частью самого яркого музыкального события года и проведите незабываемое лето на DREAM FEST 2024!

Всё лучшее в музыке традиционно зарождается летом на побережье Каспия!

Билеты на фестиваль уже в продаже:

https://iticket.az/ru/events/c oncerts/dream-fest-2024/108147