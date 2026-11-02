Война с Ираном, затянувшаяся более чем на восемь месяцев и приведшая к росту цен на топливо в США до рекордных значений, дорого обошлась Дональду Трампу и республиканцам. Они могут проиграть на промежуточных выборах в Конгресс, до которых президент обещал не возобновлять военных действий против Ирана. На период после выборов подготовлен план нанесения более массированных ударов по Ирану, которые, как опасаются в странах Персидского залива, приведут к еще бόльшим разрушениям и дестабилизации в регионе, пишут Bloomberg и Financial Times.

Между тем, Трамп начал опрашивать помощников на предмет оценки эффективности работы министра обороны Пита Хегсета и генерала Дэна Кейна, председателя Объединенного комитета начальников штабов, рассказали The Atlantic два близких к президенту независимых советника. Не желая брать ответственность на себя, Трамп ищет козлов отпущения, и в его прицел попали люди, уверявшие, что война с Ираном будет быстрой и успешной, отмечает издание.

Хегсет и Кейн входят в число ключевых советников Трампа по вопросам войны. Поначалу они также были среди тех, кто публично выражал наибольший оптимизм относительно ее перспектив. Но, по мнению некоторых близких к Трампу лиц, министр обороны не совсем честно освещает ход войны, постоянно представляя ее в розовом свете, пишет The Atlantic. «Хегсет умеет говорить президенту то, что тот хочет услышать», — сказал один из независимых советников.

Хегсет непопулярен в Белом доме, отмечает издание. Как и в Конгрессе, добавляет Politico, поскольку он отказывается регулярно информировать законодателей о ситуации с бюджетом и военных операциях. После выборов демократы могут попробовать снять Хегсета с должности. Конгресс может начать расследовать увольнение министром десятков генералов и адмиралов без веских оснований, а также причины затянувшейся войны с Ираном. Слушания парализуют деятельность Пентагона и сделают Хегсета настоящей обузой для президентской администрации, отмечает Politico.