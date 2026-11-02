Война с Ираном, затянувшаяся более чем на восемь месяцев и приведшая к росту цен на топливо в США до рекордных значений, дорого обошлась Дональду Трампу и республиканцам. Они могут проиграть на промежуточных выборах в Конгресс, до которых президент обещал не возобновлять военных действий против Ирана. На период после выборов подготовлен план нанесения более массированных ударов по Ирану, которые, как опасаются в странах Персидского залива, приведут к еще бόльшим разрушениям и дестабилизации в регионе, пишут Bloomberg и Financial Times.
Между тем, Трамп начал опрашивать помощников на предмет оценки эффективности работы министра обороны Пита Хегсета и генерала Дэна Кейна, председателя Объединенного комитета начальников штабов, рассказали The Atlantic два близких к президенту независимых советника. Не желая брать ответственность на себя, Трамп ищет козлов отпущения, и в его прицел попали люди, уверявшие, что война с Ираном будет быстрой и успешной, отмечает издание.
Хегсет и Кейн входят в число ключевых советников Трампа по вопросам войны. Поначалу они также были среди тех, кто публично выражал наибольший оптимизм относительно ее перспектив. Но, по мнению некоторых близких к Трампу лиц, министр обороны не совсем честно освещает ход войны, постоянно представляя ее в розовом свете, пишет The Atlantic. «Хегсет умеет говорить президенту то, что тот хочет услышать», — сказал один из независимых советников.
Хегсет непопулярен в Белом доме, отмечает издание. Как и в Конгрессе, добавляет Politico, поскольку он отказывается регулярно информировать законодателей о ситуации с бюджетом и военных операциях. После выборов демократы могут попробовать снять Хегсета с должности. Конгресс может начать расследовать увольнение министром десятков генералов и адмиралов без веских оснований, а также причины затянувшейся войны с Ираном. Слушания парализуют деятельность Пентагона и сделают Хегсета настоящей обузой для президентской администрации, отмечает Politico.
Трамп уже несколько недель обдумывает возобновление военных действий с целью заставить Иран согласиться на его требования. Новый раунд атак может последовать вскоре после выборов, которые пройдут во вторник, сообщили The Atlantic советники президента.
Трамп, правда, в субботу заявил журналистам, что переговоры с Ираном «идут хорошо» и что он «особо не торопится». В тот же день он провел откровенный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, рассказали Axios израильский и американский источники. По их словам, Нетаньяху настаивал на нанесении удара по Ирану сразу после выборов в Конгресс. Но Трамп пока что намерен дождаться завершения переговоров с Тегераном — и именно эта стратегия вызывает у Нетаньяху беспокойство.
Страны Персидского залива пытаются не допустить возобновления полномасштабных боевых действий, боясь, что они спровоцируют еще более разрушительную войну во всем регионе. «Мы оказались втянуты в кризис, которого так упорно пытались избежать дипломатическими средствами, — заявил в воскресенье в Бахрейне Анвар Гаргаш, дипломатический советник президента Объединенных Арабских Эмиратов. – Мы изо всех сил ищем политический выход из этой ситуации».
«Я не знаю ни об одном чиновнике или жителе стран Персидского залива, который бы поддержал возобновление американо-израильских ударов по Ирану, но большинство ощущает, что новый раунд атак неминуем, — сказал Bloomberg Мохаммед аб-Баша, младший научный сотрудник по вопросам международной безопасности в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI). – Они чувствуют, что в этом раунде Иран будет действовать более агрессивно, не соблюдая, как ранее, правил ведения боевых действий».
Новая эскалация, по мнению высокопоставленных ближневосточных дипломатов, может нанести еще больший ущерб, чем предыдущие этапы конфликта, пишет FT. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты заявил: «Мы абсолютно уверены, что… второй раунд будет более опасным, более разрушительным и ничего не даст». (themoscowtimes.com)