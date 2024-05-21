В преддверии открытия пляжного и музыкального сезона в Sea Breeze Resort народный артист Азербайджана, основатель и владелец курортного города EMIN рассказал журналистам о том, какие новшества и сюрпризы ждут гостей этим летом.

После пресс-конференции EMIN сел за руль гольфкара и пригласил представителей СМИ прокатиться с ветерком по всем новым и готовящимся к открытию объектам.

Итак, обо всем по-порядку.

DREAM FEST 2024

Самое ожидаемое музыкальное событие лета — международный музыкальный фестиваль DREAM FEST. Лайн-ап ежедневно пополняется новыми артистами из разных стран. Отвечая на вопрос корреспондента # о сюрпризах-секретах, EMIN называет несколько звезд, переговоры с которыми уже ведутся. Это Энрике Иглесиас, Рики Мартин, Джей Ло и Ленни Кравиц. Однако, выступят ли артисты на этом фестивале, либо приедут позже из-за загруженного графика — вопрос открытый.

EMIN признался, что бюджет 6-ти дневного фестиваля обойдется ему примерно в 7-8 миллионов долларов.

На фестиваль приедут топовые хедлайнеры со всего мира: Craig David presents TS5, Nicole Scherzinger, JONY, Клава Кока, Ани Лорак, Imany, МОТ, Thomas Anders, Мари Краймбрери, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Maurizio Schweizer Celentano Tribute Show, Burak Yeter, Dr. Alban, Haddaway, Rafet EL Roman, Роя, Imanbek, Engelbert Humperdinck, Bosson, Jack Savoretti, David Foster, Katharine McPhee, NYUSHA, Bahh Tee & Turken, Ханна, Тунзаля Агаева, Айгюн Кязимова, Фаиг Агаев, Зульфия Ханбаева и многие другие.

Сам EMIN будет радовать своим выступлением зрителей фестиваля все дни, с 23 по 28 июля. Готовит новые песни, споет в дуэте с Энгельбертом Хампердинком, Николь Шерзингер, Дэвидом Фостером, Кэтрин Макфи и, возможно, другими звездами.

Телевизионную версию фестиваля покажет российский телеканал НТВ.

WALK OF FAME — НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ НА АЛЛЕЕ

Аллея Славы — одна из главных визитных карточек Sea Breeze Resort, в ближайшее время пополнился новыми именными звездами. На данный момент здесь увековечены звезды Энгельберта Хампердинка, Муслима Магомаева, Тамары Синявской, Алессандро Сафина и Нани Брегвадзе.

EMIN рассказал, что во время DREAM FEST Аллея Славы пополнится новыми звездами и даже назвал несколько конкретных имен. Это — Крейг Дэвид, Дэвид Фостер и др. Говоря об азербайджанских мэтрах называет Таира Салахова и Рустама Ибрагимбекова.

СУДЬБА МУЗЕЯ МУСЛИМА МАГОМАЕВА

В ходе страшной и бесчеловечной трагедии в Crocus City Hall чудом уцелел Музей Муслима Магомаева. Корреспондент # поинтересовался у EMINа судьбой коллекции, и спросил, будет ли она перевезена в Sea Breeze. Артист ответил, что решение по этому поводу еще не принимал и не может сказать, где будет находиться коллекция после случившегося. Певец отметил, что личные вещи Магомаева, хранившиеся в музее, находятся в целости и сохранности.

БЕСПЛАТНЫЙ ПЛЯЖ В SEA BREEZE

EMIN обещал бакинцам общественный пляж — он полностью готов и уже летом примет отдыхающих. Более того, владелец курорта даже показал журналистам территорию пляжа. Она ничем не отличается от остальной береговой линии, имеет все те же условия, зонтики и простор. Въезд на территорию общественного пляжа будет доступен через новую главную дорогу, недалеко от школы Landau.

Протяженность общественного пляжа составит 1 километр. При этом общая протяженность пляжной зоны в новом сезоне достигла уже 6.5 километров.

20 МАНАТОВ — ЦЕНА НЕ МЕНЯЕТСЯ

Beach Club, расположенный с первого и центрального въезда в Sea Breeze Resort, через который уже много лет посетители попадают на пляж, в этом году переносится в новое здание. При этом цена за пользование услугами пляжного клуба для гостей останется прежней — 20 AZN. В эту стоимость входит пользование душевыми кабинками, лежанками и полотенцами.

Попасть в новый Beach Club можно будет с главного въезда в Sea Breeze, где расположены Nine Senses и Landau School.

Старый Beach Club продолжит принимать посетителей и резидентов, однако, ввиду множества жалоб на ограниченное количество душевых кабинок, нехватку полотенец и пр., пользование услугами пляжного клуба изменится в цене.

ВСЕ НОВШЕСТВА В SEA BREEZE RESORT

Sea Breeze Resort — премиальный курортный и жилой комплекс на берегу Каспийского моря, с полноценной инфраструктурой, всеми видами услуг и развлечений для жителей и гостей города-курорта.

Сегодня территория Sea Breeze составляет 500 га, здесь проживают более 12 000 резидентов.

К началу нового сезона основатель Sea Breeze EMIN анонсировал глобальные обновления. К ним относится значительное расширение пляжной зоны: появятся новые раздевалки на каждые 300 метров, более 10 000 лежаков и 5000 зонтиков, построен батутный парк и детские площадки.

На побережье возведены красивые парковые пространства, а чтобы защитить прогулочные зоны от песка, установлены каменные барьеры и навигационные карты. Для удобства любителей пеших прогулок расширены дорожки вдоль пляжа. Обновится гастрономическая зона – состав фудкорта пополнится рестораном McDonald’s и другими знаковыми проектами, в том числе ресторанами Agalarov Rest.

После въезда через новую главную дорогу, недалеко от школы Landau, строится большой общественный пляж со свободным доступом для всех гостей. Пляж также запустится в начале летнего сезона, протяженностью 1 км. Общая зона — 6.5 км.

EMIN также сообщил об открытии 10 новых ресторанов в Sea Breeze этим летом.

По территории будут курсировать бесплатные гольф-кары, а также гольф-такси. Новый красочный паровоз, который многие могли видеть в сторисах самого EMINa, будет бесплатно катать юных посетителей.

Своих первых посетителей летом примет Luna Park и Water Park. EMIN подчеркнул о демократичности цен на эти новые развлечения.

ЗЕЛЕНЫЙ РАЙ В SEA BREEZE

Особое внимание журналистов EMIN обратил на озеленение комплекса, осуществляемое стремительными темпами. Накануне открытия пляжного сезона Sea Breeze действительно не узнать. Множество новых зеленых насаждений радуют глаз, превращая курортный город в зеленый рай.

EMIN подчеркивает, что в основном привозит деревья и пальмы из Испании, отмечая, что они лучше приживаются на нашем побережье. За последнее время было посажено 1000 пальм. «Каждая пальма обходится в 10 000 евро», — говорит хозяин территории.

ЦИРК, ДЕЛЬФИНАРИЙ, ОРЛОВСКИЕ БАНИ

Удивлять своих гостей в новом сезоне Sea Breeze может бесконечно. На территории появился собственный цирк, и уже 1 июня он примет первых зрителей. Цирк имеет формат шапито, и будет действовать постоянно.

Идут переговоры по созданию на территории дельфинария. И уже отведено место под строительство знаменитого банного комплекса «Орловские бани», которые будут располагаться недалеко от флагманского проекта Каспиан Дрим Лайнера.

NIKKI BEACH ТОЖЕ ОТКРЫВАЕТСЯ

Nikki Beach в этом году также примет первых отдыхающих. По словам EMINa, известный в мире элитный пляжный клуб распахнет свои двери 28 июня.

SEA BREEZE GLAMP — нашумевший проект и хит прошлого сезона, в этом году временно прекращает свою деятельность. Как пояснил EMIN, отдых в глэмпинге предполагает спокойствие и умиротворение, а из-за строительного шума добиться этого будет сложно. «Глэмпинг возобновит свою работу следующим летом», — заявил EMIN.

КАПСУЛА ВРЕМЕНИ — будет заложена в ближайшие дни на территории Caspian Dream Liner. «Мы вскроем ее через 10 лет и увидим все перемены, которые будут достигнуты к тому моменту», — сказал EMIN. По словам основателя Sea Breeze, проект лайнера мечты будет осуществлен в течении двух лет.

ИЧЕРИ ШЕХЕР В SEA BREEZE RESORT

Рассказывая об амбициозных планах, EMIN приоткрывает журналистам завесу тайного — в Sea Breeze будет построен Ичери шехер. Улочки старого города, сувенирные лавки, и, быть может, даже ковер-самолет: самые теплые истории из детства EMINA, где жила его любимая бабушка Амина, и где родился его отец, Араз Агаларов. Воссоздать облик Ичери шехер в курортном городке — давняя мечта EMINa, которая, похоже, вскоре обретет свою жизнь.

ПРОБЛЕМЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ РЕШЕНЫ

С гордостью EMIN говорит о таких глобальных решениях, как бесперебойное электричество. Благодаря строительству новой электростанции раз и навсегда решилась проблема с элекричеством во всем поселке.

P.S. Прощаясь с журналистами, EMIN замечает интересный факт — раньше тур по Sea Breeze занимал 6 минут. Сегодня — 60! И это — далеко не предел, учитывая креатив и целеустремленность главного рулевого Sea Breeze Resort.