Курортный город Sea Breeze приурочил к COP29 красивую акцию — высадку гранатовых деревьев.

Приобщиться к зеленому движению могли все желающие — организаторы заранее анонсировали акцию и объявили о том, что каждый сможет посадить дерево в Sea Breeze.

К акции присоединились и журналисты, в том числе корреспондент #.

Каждый гость, посадивший дерево получил эко-брелок с координатами своего граната — на память о причастности к важному событию и для того, чтобы всегда можно было вернуться и «проведать» свое деревце.

Гранатовый бульвар станет одной из изюминок курорта на берегу Каспийского моря. Он расположен вблизи пляжной зоны, вдоль расширенной прогулочной дорожки позади комплекса The Grand.

Как известно, гранат нетребователен к структуре почвы, дерево одинаково хорошо чувствует себя как на песчаной, так и на глиняной почве. Поэтому в успехе состоявшейся акции сомнений нет. Остается лишь дождаться, когда деревья окрепнут и будут радовать гостей и жильцов Sea Breeze цветением и плодами. А как красиво гранатовое дерево погружается в осень, окутываясь в желто-золотые краски…

Церемония высадки деревьев прошла с участием владельца города-курорта Эмина Агаларова и вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Каждый из них собственоручно посадил свое дерево в Sea Breeze.

Деревья граната в Sea Breeze привезли из городка Гёйчай – сердца Азербайджана, где растут самые лучшие гранаты в мире. В будущем деревья украсят весь бульвар Sea Breeze, протяженность которого на данный момент составляет 7 километров.

Для Sea Breeze гранатовый бульвар станет знаковым. Когда- то это побережье Каспия было пустынным и безлюдным – сегодня же здесь гармонично соседствуют самые разнообразные деревья и растения. Подумать только — площадь озеленения в Sea Breeze составляет 300 га, и сегодня, по словам Эмина Агаларова, здесь уже высажено более 10 миллионов самых различных деревьев и кустов.

«Я почувствовала себя причастной к чему-то очень важному. В современном мире люди недооценивают роль флоры и фауны и их влияния на нашу жизнь, потому что даже когда какой-то вид насекомых или растений уменьшается в количестве, это напрямую влияет на экосистему в целом и, соответственно, на нашу жизнь тоже. И поэтому такого рода мероприятия позволяют почувствовать себя причастным к спасению нашей планеты, это замечательная инициатива Sea Breeze», — делится с корреспондентом участница акции Назрин Исмаилзаде.

Ведущий церемонии, в прошлом участник команды КВН «Сборная Баку», телеведущий Руфат Халафов дал свою оценку происходящему:

«Вы только представьте, какой здесь будет воздух — море, гранатовая роща, а как это будет красиво! Я свое деревце сегодня посадить не успел, но уверен, что в будущем непременно это сделаю. В условиях глобальных выбросов углерода и прочих негативных факторов, отрицательно влияющих на нашу планету — такие акции направлены на спасение нашей земли», — сказал он в интервью #.

В рамках акции состоялась презентация инновационных проектов «Зеленый город будущего Sea Breeze». Гостям показали, как будет выгдядеть Sea Breeze через несколько лет, и, судя по кадрам, это будет маленькая планета с инновационными строениями на берегу Каспия, целиком и полностью утопающая в зелени.