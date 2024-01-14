Бакинцы увидели долгожданное грандиозное представление легендарного чемпиона мира по фигурному катанию — «Сказки Евгения Плющенко».

Знаменитое шоу состоялось на ледовой арене Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева, сообщает #.

Зрители увидели отрывки из самых популярных постановок команды Плющенко. Это такие популярные сказки, как «Золушка», «Лебединое озеро», «Шахерезада», «Щелкунчик».

В команде артистов — знаменитые, прославленные и титулованные фигуристы: Дмитрий Алиев, рекордсменка Александра Трусова, известная в мире фигурного катания как «Русская ракета», Дмитрий Михайлов, Алена Косторная, Георгий Куница, Лиза Нугуманова, Софья Титова, сын Евгения Плющенко Александр и др.

В различных номерах задействован и сам Евгений Плющенко. Посмотреть на катание знаменитого фигуриста пришла большая часть публики.

Спортсмен был растроган вниманием и теплотой бакинцев, признался, что обычные люди в аэропорту узнавали его со словами «мы всегда за вас болели»:

«Учитывая, что я уже давно не соревнуюсь на льду, мне было очень приятно это слышать», — признался Плющенко, подчеркнув, что он давно мечтал приехать в Баку.

«Нам у вас так понравилось, что уезжать не хотим», — поддерживает своего звездного супруга Яна Рудковская, продюссер и дизайнер шоу, выразив бакинцам огромную благодарность за теплый прием:

«Мы объездили весь мир, но, так радушно как в Баку нас нигде не принимали. Здесь живут прекрасные люди. Низкий поклон за ваше гостеприимство», — сказала Рудковская.

Плющенко же пообещал бакинцам новые встречи на льду и гастроли с полноценным сказками, а также анонсировал проект с народным артистом Азербайджана Эмином Аналаровым:

«Готовим невероятное шоу с Эмином, это будет ледовое шоу с участием наших знаменитых фигуристов. Мне самому не терпится кататься под всеми любимые песни EMINa», — сообщил Плющенко, напев строки из хита «Мой Азербайджан».

Организаторы гастролей ледового шоу в Баку — ивент агенство AzKonsertShow. Сегодня — второй и заключительный день выступления чемпионов на льду.