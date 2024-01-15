Трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырехкратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию Евгений Плющенко посетил Аллею почетного захоронения в Баку, где возложил цветы на могилы Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, академика Зарифы Алиевой и народного артиста Муслима Магомаева, сообщает #.

Посещение было организовано ивент агенством AzKonsertShow и İticket.az production.

Прославленного спортсмена сопровождал сын Александр.

Напомним, что российский спортсмен находится в Баку с гастролями своего знаменитого шоу «Сказки Евгения Плющенко».