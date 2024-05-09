Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили по случаю 79-летия исторической Победе над фашизмом могилу дважды Героя Советского Союза, генерал-майора танковых войск Ази Асланова, возложили цветы к памятнику, почтили память всех сынов Азербайджана, погибших в войне.

Отметим, что азербайджанский народ внес весомый вклад в историческую Победу над фашизмом. Наш народ, которому принадлежат огромные заслуги в завоевании Победы, проводил на фронт 600 тысяч своих сыновей и дочерей. Более 300 тысяч из них героически погибли в боях. За отвагу, проявленную в этой войне, более 130 представителей Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза, более 170 тысяч наших солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями.

Азербайджанские дивизии прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина, сотни наших соотечественников сражались в составе партизанских отрядов. Решающую роль в этой Победе сыграла азербайджанская нефть. Азербайджан являлся основным поставщиком горюче-смазочных материалов для Советской армии. 90 процентов моторных масел, 80 процентов бензинa и 70 процентов нефти поставлялись Азербайджаном.

Уже четвертый год азербайджанский народ празднует Победу над фашизмом в войне 1941-1945 годов с двойной гордостью и радостью, вызванными великой Победой в 44-дневной Отечественной войне. Справедливость, за которую наш народ боролся 30 лет, наконец восторжествовала, под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Азербайджан полностью восстановил территориальную целостность и суверенитет страны в рамках ее международно признанных границ.

Светлая память о всех наших сыновьях и дочерях, погибших в борьбе за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и в войне 1941-1945 годов, всегда будет жить в сердце нашего народа.