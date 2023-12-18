В столице Германии — Берлине состоялся вечер памяти национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Вечер был организован посольством Азербайджана в Германии и прошел в Культурном Центре Азербайджана, в котором за сравнительно короткий срок существования уже состоялось множество успешных и ярких мероприятий, представляющих Азербайджан в Германии и объединяющих наших соотечественников.

Отдельной темой мероприятия была роль Гейдара Алиева в построении современных азербайджанско-германских отношений. Вечер также стал заключительным мероприятием в текущем году, отмечающим столетие национального лидера Азербайджанской Республики.

Мероприятие открыл посол Азербайджанской Республики в ФРГ господин Насими Агаев, после чего состоялась минута молчания в память национального лидера Гейдара Алиева. Господин посол продолжил выступление, рассказав об основных фактах биографии Гейдара Алиева и его исключительной роли в истории азербайджанской государственности и азербайджанского народа.

Далее господин посол представил публике Гюнай Шамсиеву — молодую, талантливую, азербайджанскую художницу, проживающую в Берлине. Сначала Гюнай ханум рассказала коротко о себе и своем творчестве. Гюнай ханум – выпускница Азербайджанского Государственного Университета Искусств и первая азербайджанка, с отличием закончившая Академию Искусств Вайсензе в Берлине. Сюрпризом мероприятия стала картина Гюнай ханум – портрет национального лидера, который она специально нарисовала в честь его столетия. На картине также изображены карабахский скакун, национальная миниатюра, а также символ нашей победы Хары-бюльбюль. Портрет, который художница создавала в течение полугода особенно восхитил зрителей современным мастерством и виртуозностью. Примечательно что, Гюнай ханум также рисовала портрет Гейдара Алиева в честь его 90-летия в 2013 году, приехав в Германию и только начав свою карьеру в Европе. К тому же, художница заняла первое место на выставке, посвященной 85-летию национального лидера в Баку.

Следующим выступил с докладом Господин Урс Ункауф, председатель федерального союза по экономическому содействию и внешней экономике, рассказав публике о роли Гейдара Алиева в становлении и развитии отношений Азербайджана и ФРГ. Говоря о современной повестке взаимоотношений, политик подчеркнул тему защиты климата и окружающей среды.

В завершении официальной части программы мероприятия, зрителей ждал концерт из композиций азербайджанских и иностранных композиторов в исполнении 7 музыкантов: Анар Ибрагимов-Брамо (художественный руководитель, дирижер, скрипач), Анастасия Брамо (пианист), Александра Палади (скрипка), Эмилия Мичурина (скрипка), Мариана Вазовик (альта), Джунко Фуджи (виолончель), Роси Сальвучи (контрабас). Дирижер оркестра «Рейнские Виртуозы» Анар Ибрагимов-Брамо сопровождал каждое исполнение короткой предысторией композиции, рассказывал любопытные факты и детали, что находило отклик у публики. Завершил концерт Анар Ибрагимов-Брамо своим музыкальным произведением «Шуша», который он написал в 2020 вдохновленный нашей победой.

Гостями вечера были дипломаты, политики, деловые и научные деятели, и, конечно, представители азербайджанской диаспоры в Германии. В завершении вечера гостей ждал фуршет, на котором присутствующие могли пообщаться с участниками программы, а также вблизи полюбоваться портретом национального лидера, который поддерживал тематичность вечера и украшал атмосферу.

Фариз Гасымлы, Берлин, специально для Зеркало

Фото: Давид Осипов