В Русском Доме в Баку состоялся поэтический вечер ко дню памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщает #.

Гейдар Алиев является великим политиком мирового масштаба, выдающейся исторической личностью, занимающей особое место в национальной истории Азербайджана, его богатое наследие еще долго будет в центре внимания политологов, историков и исследователей.

Гейдар Алиев сыграл важную роль в сохранении и развитии дружеских отношений между Азербайджаном и Россией, заложив основы стратегического партнерства между двумя государствами.

Мероприятие организовано Ассоциацией русской молодежи Азербайджана, общественной организацией «Вклад Молодежи», общественным объединением «Поддержка развития и занятости профессионального образования» при поддержке Русского дома в Баку.

На вечере молодые поэты продекламировали стихотворения, посвящённые Гейдару Алиеву и Азербайджанской Республике.