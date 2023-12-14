Гейдар Алиев является великим политиком мирового масштаба, выдающейся исторической личностью, занимающей особое место в национальной истории Азербайджана, его богатое наследие еще долго будет в центре внимания политологов, историков и исследователей.
Гейдар Алиев сыграл важную роль в сохранении и развитии дружеских отношений между Азербайджаном и Россией, заложив основы стратегического партнерства между двумя государствами.
Мероприятие организовано Ассоциацией русской молодежи Азербайджана, общественной организацией «Вклад Молодежи», общественным объединением «Поддержка развития и занятости профессионального образования» при поддержке Русского дома в Баку.
На вечере молодые поэты продекламировали стихотворения, посвящённые Гейдару Алиеву и Азербайджанской Республике.