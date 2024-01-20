В городе Ханкенди минутой молчания почтили память шехидов 20 Января.

Как сообщает Report, кадры опубликовало Министерство внутренних дел Азербайджана.

Сегодня 34-ая годовщина кровавых январских событий 1990 года.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Советского Союза Михаила Горбачева в Баку и несколько районов Азербайджана были введены воинские части Министерства обороны, Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел СССР, учинена расправа над мирным населением, сотни людей были убиты, ранены и пропали без вести. До объявления населению о введении чрезвычайного положения военнослужащие безжалостно убили 82 и смертельно ранили 20 человек. В течение нескольких дней после объявления чрезвычайного положения в городе Баку был убит 21 человек. Еще 8 человек были убиты в районах и городах, где не было объявлено чрезвычайное положение — 25 января в Нефтчале и 26 января в Лянкаране.

В результате незаконного ввода войск в Баку и районах были убиты 147 человек, 744 получили ранения.