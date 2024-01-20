В посольстве Азербайджана в Москве состоялось мероприятие, посвященное 34-й годовщине трагедии 20 Января.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу вместе с сотрудниками посольства возложил цветы к баннеру у входа в диппредставительство, посвященному жертвам трагедии 20 января 1990 года.

Далее посол Полад Бюльбюльоглу возложил букет алых роз к барельефу общенационального лидера Гейдара Алиева. Великий лидер 21 января 1990 года пришел в здание постоянного представительства Азербайджана в Москве, где провел пресс-конференцию, на которой резко осудил совершенные злодеяния, назвав их террором против мирного населения, потребовал политико-правовой оценки и наказания зачинщиков, тем самым продемонстрировав свою солидарность с азербайджанским народом.

П.Бюльбюльоглу выступил с официальной речью, где подробно описал события тех кровавых дней, а также поделился своими воспоминаниями. Он особо отметил, что благодаря инициативе и настойчивости Гейдара Алиева трагедии 20 Января была дана политико-правовая оценка на государственном уровне.