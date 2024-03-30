Дипломаты посольства Азербайджана в РФ приняли участие в церемонии возложения цветов к стихийному мемориалу около «Крокус сити холла» в Москве.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, главы и сотрудники дипломатических представительств в России, в том числе сотрудники посольства Азербайджана возложили цветы к стихийному мемориалу перед «Крокус Сити Холлом».

Среди тех, кто почтил память жертв теракта 22 марта, унесшего жизни более 140 человек, были также дипломаты государств Азии, Африки, Европы, Латинской Америки, США, Ближнего Востока, СНГ.